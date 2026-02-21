Santiago Rodríguez.- El desvío definitivo del río Guayubín marca un avance determinante en la construcción de la presa Boca de los Ríos, una infraestructura considerada estratégica para la seguridad hídrica, la prevención de inundaciones y el desarrollo productivo de la región Noroeste.

Así lo sostuvo el presidente Luis Abinader en la provincia Santiago Rodríguez, al encabezar el acto donde ordenó el retiro de la ataguía provisional y la apertura de la brecha que permitió el retorno controlado del agua a su cauce natural. Esta etapa forma parte de la fase final del proyecto ejecutado por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Fase clave en la construcción

Con esta intervención concluye una de las etapas técnicas más relevantes del proyecto, permitiendo que el río fluya a través de las galerías de desvío construidas dentro del cuerpo de hormigón de la presa. El mandatario destacó que la obra contribuirá al abastecimiento de agua del municipio de Sabaneta y al desarrollo integral de Santiago Rodríguez y toda la región.

Asimismo, explicó que la infraestructura permitirá prevenir inundaciones, fortalecer la gestión de los recursos hídricos y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Indicó que los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido y se prevé su culminación en diciembre.

Avance de la obra y componente técnico

El administrador general de EGEHID, Ángel Rafael Salazar, informó que la presa presenta un 84 % de avance e incorpora soluciones esenciales para el control de crecidas, el suministro de agua mediante acueductos, la generación de energía limpia y acciones de ecodesarrollo en beneficio de las comunidades.

Recordó que el primer desvío del río se realizó en marzo de 2023 para permitir la construcción en seco del cuerpo principal, diseñado para regular los ríos Guayubín y Yaguajay y reducir riesgos ante crecidas. Con este segundo desvío, el afluente retorna a su cauce natural atravesando el cuerpo de hormigón mediante las galerías de desvío, condición que se mantendrá hasta la culminación de la obra, cuando serán cerradas las compuertas para iniciar el llenado del embalse.

El director del proyecto, ingeniero José Caputo, calificó esta etapa como un hito fundamental en la secuencia constructiva.

Seguridad hidráulica y capacidad de almacenamiento

El proyecto fue ajustado a normas internacionales de seguridad de presas, lo que permitirá contar con una infraestructura más robusta y confiable, con capacidad superior a 50 millones de metros cúbicos de agua. Esta reserva fortalecerá la prevención ante inundaciones, garantizará abastecimiento humano y productivo y reducirá la vulnerabilidad de las comunidades ante períodos de sequía.

Impacto en el desarrollo regional

La presa Boca de los Ríos está concebida para mejorar el suministro de agua potable, apoyar la producción agropecuaria, regular las crecidas de los ríos Guayubín y Yaguajay y generar energía limpia. También garantizará agua para San Ignacio de Sabaneta, potenciará el riego agrícola y ganadero en unas 98,000 tareas de vocación productiva y contribuirá al impulso de la piscicultura, el ecoturismo y otras actividades económicas.

De manera simultánea, avanza la instalación de las compuertas radiales del vertedero, piezas esenciales para el manejo hidráulico de la obra. Cada estructura posee dimensiones de 12 metros de ancho por 14 de alto y un peso aproximado de 110 toneladas.

La presa forma parte del Máster Plan de EGEHID, una estrategia orientada al fortalecimiento del sistema energético nacional mediante nuevas presas, sistemas de hidrobombeo, limpieza de embalses y modernización de centrales hidroeléctricas existentes.