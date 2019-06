SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina se definirá de un momento a otro en torno a si aspira o no a una nueva repostulación, afirmó esta mañana el diputado Elpidio Baéz, uno de los principales promotores de la reelección presidencial.

“No te puedo decir ni día ni hora, pero en cualquier momento estará definiendo la situación, no estamos lejos de definir la situación”, sostuvo.

Calificó como “normales” los enfrentamientos internos que se están dando en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “y esto hay que verlo como una lucha por el poder, eso es normal, lo mismo ocurrió previo a las elecciones del año 2012 y el partido se mantuvo, esto siempre se da cuando hay dos figuras fuertes que se están disputando el control del poder”.

Dijo que el PLD tiene tiempo de más para elegir su candidato presidencial porque la lista de candidatos tiene que ser presentada el 22 de agosto próximo.

Báez reconoció que la posición del mandatario lo ha convertido en el centro de la opinión pública nacional, “pero tú verás que eso pasa ahorita y el PLD seguirá trabajando con miras a las elecciones del año 2020”.

“Nosotros tenemos los votos para lograr la reforma de la Carta Magna, pero estamos a la espera del visto bueno del Presidente, que se decida, y esperamos que eso ocurra en cualquier momento”, indicó.

El legislador recordó que cuando Medina iba a ser candidato en el año 2012, Fernández que era Presidente hizo lo mismo, esperó hasta el último momento para decidir que no aspiría a otro mandato.