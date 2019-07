El ministro de Trabajo afirmó que el sector empresarial del país carece de motivos para impugnar el alza de los salarios mínimos definido el pasado martes por el Comité Nacional de Salarios, al tiempo de negar que desde ese ministerio se les haya maltratado, como denunciara la Asociación de Industrias.

Winston Santos dijo que “ellos pueden impugnarla y tienen el derecho de hacerlo, lo que yo no veo es motivo para impugnar, no solo porque el sector trabajador estuvo de acuerdo, sino que el monto de un 14% está muy próximo a lo que ya habíamos consensuado”.

El funcionario negó, de igual modo, que el sector empresarial haya sido maltratado por el Ministerio, aunque admitió que la decisión les fue impuesta porque fue tomada por el Gobierno y los trabajadores.

Aclaró que si los empresarios deciden impugnar la decisión del CNS, esto no afectaría el proceso de diálogo para definir la reclasificación y afirmó que el mismo será convocado en la semana próxima.

El pasado martes, el Comité Nacional de Salarios (CNS) definió un aumento en los salarios mínimos de las empresas privadas no sectorizadas de un 14%, con el consenso de dos de los tres sectores que componen el Comité (Gobierno y trabajadores).

Santos se refirió al tema tras la firma de una carta de intención con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para instalar una Oficina Territorial de Empleo en Santiago.

El acuerdo fue rubricado por Santos y la rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo, en el salón del Consejo Universitario de la casa de estudios.

Ayer, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias, Circe Almánzar, acusó al director del Comité Nacional de Salarios, César Hidalgo, de maltratar a los empresarios al tomar decisiones repentinas y de no respetar los procedimientos establecidos.

También ayer un grupo de asociaciones empresariales, encabezadas por la Federación Dominicana de Comerciantes elevó una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo en contra del alza de los salarios, al tiempo de hacer un llamado al sector a no acatar la disposición del Comité Nacional de Salarios hasta que el TSA falle.

De igual modo, reiteraron su planteamiento de que el alza de los salarios no se debe producir hasta tanto las autoridades inicien la aplicación de la reclasificación, que estiman es una ley y no tiene por qué ser discutida de nuevo, como se acordó también en el Comité Nacional de Salarios.

Niega maltrato

