El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, dijo hoy que la situación del dengue en el país es de emergencia, ya que la enfermedad ha causado más de 40 muertos este año y unos tres mil casos clínicamente registrados.

“El problema del dengue está en las cuatro esquinas del país y en el centro, pero aquí no se hace caso y el año que viene, se va estar viviendo lo mismo. Tenemos muchos muertos, las autoridades hablan de ocho o de 10 muertos, pero hay más de 40 muertos y hay más de tres mil afectados”, puntualizó.

Manifestó que el dengue está presente en todas las provincias y pueblos del país, y que el mismo persiste debido a que el modelo utilizado por el Ministerio de Salud Pública, basado solo en enfrentar la enfermedad y no en la prevención, está agotado.

“Ese modelo se agotó, ese modelo no hace medicina preventiva, el modelo solo hace medicina curativa, y entonces la curativa que tenemos es con muchas dificultades y mucha deficiencia”, expuso Roa al ser consultado por El Nacional.

Ayer la representante local de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país, Alma Morales, señaló que República Dominicana atraviesa por la epidemia de dengue que afecta a otras naciones de la región.

En virtud de eso, Roa sostuvo que es cierto lo expresado por la OPS y que el CMD está “cansado” de hacer esa denuncia, pero las autoridades “no hacen caso”.

Calificó como un error de parte de Salud Pública tratar de resolver un problema infectocontagioso fumigando o con la campaña “cloro untado tanque tapado”, iniciativas que entiende son simples paliativos.

“El problema de nosotros es que la atención primaria, dirigida por el Estado, debió plantear la solución de este capítulo, de la educación, de la promoción y la prevención”, subrayó Roa.

País no avanza

El presidente del CMD consideró que el país no ha podido avanzar en las medicinas preventivas del dengue y otras enfermedades, porque las intermediarias de salud solo tratan de hacer un negocio y el Gobierno no ha asumido la responsabilidad que la Constitución le ordena sobre el particular.

Roa acusó al Ministerio de Salud Pública de ocultar información respecto al dengue.

“Salud Pública ordenó que no se dé información en los hospitales, pero como al Colegio Médico Dominicano no le pueden ordenar, nosotros lo decimos y lo denunciamos con pruebas”, indicó.

Agregó que si los dominicanos quieren saber la dimensión de su denuncia, que acudan al hospital Doctor Robert Reid Cabral, centro que supuestamente se encuentra repleto de niños que están siendo atendidos con síntomas de dengue.

UN APUNTE

Operativo

El pasado fin de semana, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en compañía de Alma Morales, de la OPS, encabezó un operativo contra el dengue en los sectores capitalinos Hato Nuevo y Manoguayabo, donde se entregó cloro a sus residentes y se realizó una jornada de limpieza.