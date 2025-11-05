Proyectos buscan que el café recupere su lugar en la economía y las políticas de sostenibilidad.

El Instituto Dominicano del Café (Indocafé) informó que el país lanzó la primera certificación nacional y la primera en el Caribe para plantaciones de café sostenible, avalada por una institución nacional.

La entidad dijo que este logro demuestra que es posible producir conservando la biodiversidad, integrando el desarrollo económico y la protección de la naturaleza como objetivos complementarios.

La institución realizó el lanzamiento del Programa de Certificación Finca de Café Sostenible (SCF) y la presentación del Sistema Integrado de Información y Servicios Cafetaleros (SIISEC), dos iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector cafetalero dominicano.

La Certificación Finca de Café Sostenible, impulsada a través del Proyecto Biodiversidad en Paisajes Productivos (BPP), es implementada bajo el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Durante la apertura del foro, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, destacó los esfuerzos del Gobierno dominicano para que el café recupere su lugar en la economía rural y en las políticas de sostenibilidad del país.

Por su parte, Ana María Díaz, representante residente del PNUD, subrayó que la iniciativa de Biodiversidad en Paisajes Productivos (BPP) “ha sido clave para sentar las bases del proceso, demostrando que la conservación de la biodiversidad, la productividad agrícola y sectores económicos dominicanos competitivos pueden avanzar de manera conjunta. A través de sitios piloto y análisis financieros, hemos comprobado que las buenas prácticas en el manejo del paisaje y la certificación sostenible generan beneficios ambientales y económicos tangibles”.

De su lado, Leónidas Batista Díaz, director ejecutivo de Indocafé, enfatizó que las iniciativas estratégicas están orientadas a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector cafetalero dominicano, dejando abierto a la sociedad cafetalera el sistema de información donde el mercado de la Unión Europea podrá verificar la calidad de nuestro café, el buen manejo para la preservación del medio ambiente y la biodiversidad.

Asimismo, destacó que dicho lanzamiento de alta tecnología es un logro de la gestión del presidente Luis Abinader, el cual lucha por el crecimiento del sector cafetalero nacional.

La presentación magistral del evento estuvo a cargo de Sandy Susaña, quien explicó que el programa SCF constituye la primera certificación nacional de sostenibilidad cafetalera, alineada con los estándares internacionales de producción responsable, mientras que el SIISEC representa una plataforma tecnológica.