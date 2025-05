Los prolongados retrasos en los casos de corrupción y la permisividad de los tribunales con las solicitudes de aplazamientos de audiencias hasta de 45 días, buscan desmotivar la lucha contra la corrupción e incentivar la impunidad, afirmó esta mañana la coordinadora nacional de Participación Ciudadana, Leidy Blanco.

“La narrativa de apelar al olvido, en la lucha contra la corrupción, tiene un enfoque muy claro, que es la impunidad”, dijo la dirigente cívica.

Retrasos en casos de corrupción buscan desmotivar la lucha y fomentar la impunidad según Leidy Blanco

Añadió que “no tiene sentido si lo que se aspira es a tener procesos ágiles, y lógicamente salvaguardando los derechos, no tiene sentido que se les den ciertos beneficios a los acusados parecería, que si yo puedo ir a una actividad familiar, tenía una audiencia, y no se da porque la aplazaron porque yo tenía y esa excusa cuando tu la vez en la base, realmente no es excusa válida para un aplazamiento de 2, 3, 4, 5 días, y mucho menos cuando hablamos de aplazamiento de 45 días y un mes”, sostuvo.

Explicó que la entidad que representa está preocupada porque se ha visto una dilatación excesiva en el conocimiento de los expedientes, lo que a su entender busca incidental los procesos a través de las audiencias.

La sociedad dominicana exige sentencias ejemplares en materia de corrupción para contrarrestar la narrativa del olvido

“Una de las preocupaciones que tenemos es que se está apelando a cuatro años para extinción de la acción penal y eso se debe a que se busca siempre a través de diferentes procesos legales”, sostuvo.

Opinó que la sociedad dominicana no espera sentencias, que sean ejemplarizadoras o no, “pero se necesita esas sentencias en materia de corrupción, que es uno de los grandes retos que tenemos”

“Se busca muchas veces dejar en el olvido los casos de corrupción porque bueno, ya después de cuatro años, ¿para qué seguir la lucha? Entonces es una narrativa que muchas veces se instala en aquellos que tienen grandes beneficios otorgados por la corrupción, porque como tú sabrás, la corrupción tiene aliados, aliados importantes, aliados poderosos, aliados estratégicos, y muchas veces esos mismos aliados necesitan esa narrativa de pesimismo, de falta de consecuencia a los casos de corrupción, porque en la medida en que hay un pesimismo y en la medida en que no hay consecuencia, la ciudadanía lo percibe como el dejar hacer, seguir en lo mismo”, consideró Blanco.

Solicitan al Poder Judicial que jueces especializados en corrupción no estén sobrecargados de otros casos

Destacó que enviaron una carta al Poder Judicial donde apelan a que los jueces que llevan esos “casos mayúsculos” de corrupción no debieran estar cargados de otros casos que no sean los propiamente que están llevando en su sala.

“Porque como hemos dicho esos expedientes que se han presentado tienen una arista mayúsculas de imputados no solamente físicos sino también morales, entonces obviamente hay una cantidad de pruebas que si el juez está sobrecargado o el tribunal está sobrecargado obviamente el proceso siempre va a estar más dilatado”, consideró.

Agregó que “eso es en torno a los casos que ya están en los tribunales. Pero ¿qué pasa? Hay otros casos y la Dirección de Ética Gubernamental ha entregado al Ministerio Público 48 indicios en materia de corrupción que nosotros no sabemos cómo van esos procesos, no solamente son los casos de corrupción que está llevando el Ministerio Público, sino también los casos de corrupción que les falta por investigar a ese Ministerio Público.

Blanco consideró que no es solamente enfocarse en los casos que se lleva a cabo en los tribunales, sino todos aquellos casos que están pendientes de que sean investigados y perseguidos por el Ministerio Público.