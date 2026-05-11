Entre 2020 y 2025, el tabaco generó US$7,316.9 millones, equivalente al 41.2 % de todas las exportaciones agropecuarias del país. Sin embargo, en volumen representó 389,102 toneladas métricas, equivalentes al 4.3 % del total exportado,

Las exportaciones agropecuarias dominicanas acumularon US$17,751.3 millones y 9.1 millones de toneladas métricas entre 2020 y 2025, consolidándose como uno de los pilares de generación de divisas del país, impulsado por el tabaco, según datos del Ministerio de Agricultura.

Durante ese período, el promedio anual de productos agropecuarios exportados fue de US$2,958.5 millones y 1.52 millones de toneladas métricas. Dentro de estos, también se destaca la colocación en los mercados internacionales de artículos como frutas, azúcar, cacao y bebidas, completándose así el “top 5” de los productos más preponderantes en los últimos cinco años.

En el caso del “tabaco y sus sucedáneos” se mantienen como el principal producto agroexportador dominicano en términos de ingresos o generador de divisas agropecuarias.

Entre 2020 y 2025 generó US$7,316.9 millones, equivalente al 41.2 % de todas las exportaciones agropecuarias del país. Sin embargo, en volumen representó 389,102 toneladas métricas, equivalentes al 4.3 % del total exportado, reflejando el alto valor agregado del tabaco dominicano en mercados internacionales.

Este comportamiento lo muestra su desempeño en 2025. El volumen del tabaco descendió 15.8 %, pasando de 75,210 a 63,347 toneladas métricas. No obstante, el valor aumentó 1.4 %, al pasar de US$1,341.11 millones US$1,359.43 millones, para un incremento absoluto de US$18.3 millones.

El tabaco es el único producto agro dominicano que supera los US$1,000 millones en exportaciones anuales, según los datos de Agricultura, específicamente desde el 2021. En ese año reportó US$1,236.01 millones. En los siguientes dos registró montos inferiores (US$1,228.92 millones y US$1,214.31 millones). Pero, en 2024, volvió a crecer tras cerrar con US$1,341.11 millones.

Según el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), Santiago es la principal provincia tabacalera del país, concentrando el 51 % de la producción nacional. Otras zonas importantes son: Monte Cristi, Espaillat, San Juan y Azua.

Otros rubros exportaciones

Las “frutas y frutos comestibles” lideraron ampliamente las exportaciones en volumen físico. Durante el período 2020-2025 acumularon 2.6 millones de toneladas métricas, representando 29.2 % de todo el volumen agroexportado nacional.

Mientras en términos de valor aportaron a la economía local US$2,170.9 millones, equivalente a 12.2 % del total exportado por el sector agropecuario.

En 2025, creció respecto a su año anterior. El volumen exportado pasó de 386,594 a 404,567 toneladas métricas, aumentando 4.6 %. Al tiempo que, el valor creció 3.1 %, pasando de US$342.3 millones a US$353 millones.

El “azúcar y artículos de confitería” se posicionó como el segundo rubro de mayor peso en volumen. Entre 2020 y 2025 exportó 2 millones de toneladas métricas, equivalentes al 22 % del volumen agropecuario total. En valor generó para el país US$967.3 millones.

Sus exportaciones mostraron un comportamiento mixto en 2025. Aunque el volumen exportado aumentó 21.5 %, pasando de 289,575 a 351,724 toneladas métricas, el valor cayó 14.8 %, reduciéndose desde US$193.8 millones hasta US$165.1 millones.

El “cacao y sus preparaciones” mostró uno de los desempeños más dinámicos de toda la canasta exportadora dominicana. Durante el lustro acumuló US$2,036.9 millones y 435,262 toneladas métricas exportadas. El producto representó 11.5 % del valor agroexportador nacional y el 4.8 % del volumen, confirmando el fuerte incremento del valor internacional del cacao en el lustro analizado.

Asimismo, el cacao fue el producto de mayor crecimiento durante en el año pasado. Su valor exportador pasó de US$464.3 millones en 2024 a US$724.7 millones en 2025, aumentando US$260.4 millones, equivalente a 56.1 %.

En volumen, las exportaciones crecieron desde 65,173 toneladas hasta 81,626 toneladas métricas, para una expansión de 25.2 %. El incremento del valor fue mucho mayor que el aumento físico, reflejando el fuerte aumento de los precios internacionales del cacao.

Por último, “Las bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre” registraron exportaciones acumuladas por US$1,234.7 millones y 789,853 toneladas métricas entre 2020 y 2025, equivalentes al 7 % del valor total agropecuario y 8.6 % del volumen exportado.

Las bebidas mostraron estabilidad durante el último año. El volumen cayó ligeramente 1 %, mientras el valor FOB permaneció prácticamente sin variación, situándose en US$229.3 millones.

Impacto Top 5 exportaciones

Las exportaciones de tabaco, frutas, azúcar, cacao y bebidas, en conjunto, concentraron US$13,726.9 millones y 6.29 millones de toneladas métricas durante 2020-2025.

Esto representa el 77.3 % del valor agroexportador y cerca de 69 % del volumen total exportado por República Dominicana, lo que evidencia una alta concentración de las exportaciones agropecuarias nacionales en pocos productos estratégicos.