Las víctimas fueron identificadas como Magno Mota Mota, de 68 años, y su esposa Adalgiza Maldonado, de 50, quienes se encontraban durmiendo al momento de originarse el siniestro

Una pareja de esposos perdió la vida la madrugada de este lunes luego de que un incendio redujera a cenizas su vivienda, en un hecho ocurrido en la comunidad Piedra Grande, sección Mata de Palma, en la provincia El Seibo.

Las víctimas fueron identificadas como Magno Mota Mota, de 68 años, y su esposa Adalgiza Maldonado, de 50, quienes se encontraban durmiendo al momento de originarse el siniestro que consumió por completo la casa donde residían.

Tras el hecho, al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, agentes de la Policía Preventiva, miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) y representantes del Ministerio Público.

Según los reportes preliminares, dentro de la vivienda fue hallada una motocicleta marca CG y, entre los escombros, los cuerpos calcinados de ambos esposos.

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La tragedia ha provocado consternación entre familiares, amigos y comunitarios, quienes describieron a la pareja como personas cristianas, solidarias y de trato afable.

Las autoridades informaron que mantienen abierta una investigación para establecer las causas que provocaron el incendio.