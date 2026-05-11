Clima hoy en RD: chubascos  y temperaturas calurosas en la tarde y la noche

SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes se registrarán chubascos aislados y ocasionales ráfagas de viento en varias provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada y a la humedad transportada por el viento del este.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en las provincias Espaillat, San Cristóbal, Barahona, Peravia, Monte Plata, La Altagracia y Sánchez Ramírez.

En el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, el cielo permanecerá medio nublado en ocasiones, con chubascos pasajeros.

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Para Santiago y Puerto Plata, el organismo prevé chubascos aislados durante horas de la tarde.

En tanto, en San Pedro de Macorís y La Romana predominará una nubosidad dispersa, con escasas posibilidades de lluvias y temperaturas calurosas que superarán los 33 grados Celsius.

Temperaturas elevadas

Indomet indicó que en las últimas horas las temperaturas más altas se registraron en Santiago Rodríguez, con 36 grados Celsius; La Vega, con 34 grados; y en La Altagracia, Santiago y Puerto Plata, donde el termómetro alcanzó los 34 grados.

Pronóstico para el martes

Para este martes, el viento del sureste continuará arrastrando campos nubosos durante la mañana, lo que provocará chubascos dispersos sobre la porción norte del país.

En horas de la tarde, se espera un incremento de la nubosidad con aguaceros dispersos y tronadas aisladas hasta las primeras horas de la noche en las provincias Montecristi, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Elías Piña y Santiago Rodríguez.

En el resto del territorio nacional predominarán condiciones mayormente soleadas.

Condiciones marítimas

En la costa Atlántica, el oleaje se mantiene en condiciones favorables, con alturas de entre tres y cuatro pies.

Sin embargo, en la costa Caribeña, Indomet recomendó a los operadores de pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del litoral, debido a que mar adentro podrían presentarse olas anormales.