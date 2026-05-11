SANTO DOMINGO OESTE.– Un sargento de la Policía Nacional murió y otras dos personas resultaron heridas durante un operativo realizado en el sector La Joya, en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte, donde también fueron abatidos dos presuntos delincuentes tras enfrentar a tiros a las patrullas actuantes.

La víctima fue identificada como el sargento Adolfo Miguel Mella Brito, quien participaba en labores operativas junto a miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), la Policía Preventiva, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y unidades Lince.

En el incidente también resultaron heridos el raso Arturo Morillo Prinston, de la Policía Nacional, y el ciudadano José Manuel Capellán Suárez, quienes reciben atenciones médicas en un centro de salud.

De acuerdo con el informe preliminar, las patrullas realizaban un amplio operativo preventivo en la zona cuando fueron atacadas a tiros por los reconocidos delincuentes Jorge Raylin, alias “El Menor”, y Luis Javier Gregorio de la Cruz, conocido como “Patica” y/o “Flaco Gatillo”. Ambos fallecieron durante el enfrentamiento armado.

A los hoy occisos les fueron ocupadas dos pistolas calibre 9 milímetros que portaban de manera ilegal y que habrían utilizado para enfrentar a los agentes.

Las autoridades informaron, además, que un tercer implicado, identificado únicamente como “Riki”, logró escapar y permanece prófugo.

Según las investigaciones, este individuo se encontraba evadido de un centro penitenciario, donde cumplía condena por homicidio.