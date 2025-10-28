Santo Domingo.– La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) habilitó desde el lunes un nuevo contraflujo en la avenida Abraham Lincoln, con el propósito de descongestionar el tránsito y optimizar la movilidad en una de las zonas más transitadas del Distrito Nacional.

El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, expresó que el nuevo carril, ubicado en la intersección de la Abraham Lincoln con José A. Aybar, en dirección sur–norte, permitirá que los conductores puedan girar a la izquierda hacia la avenida 27 de Febrero, contribuyendo a reducir los tiempos de espera y a mejorar la circulación vehicular durante las horas pico.

Esta iniciativa fue implementada en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), como parte de un plan conjunto para fortalecer la movilidad urbana y garantizar una mayor fluidez en las vías principales de la capital.

La DIGESETT reitera su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las instituciones del sector para ofrecer soluciones viales efectivas, fomentando un tránsito más organizado, seguro y eficiente para todos los ciudadanos.