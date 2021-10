Diputada ve contrasentido reduzcan penas por violación

Santo Domingo.-La presidenta de la Comisión Permanente de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Magda Rodríguez, advirtió el sábado que sería un retroceso para la sociedad dominicana que los legisladores rebajen las condenas a los hombres que violen a sus propias esposas.

Dijo que en un ambiente de violencia intrafamiliar no es tan fácil que una mujer se presente públicamente a reconocer que su pareja la obliga a tener relaciones sexuales.

Resaltó que la Ley 24-97 ya había consagrado avances importantes en la lucha contra la violencia contra las mujeres dominicanas.

“Plantear ahora que la violencia sexual entre pareja no es violencia y se pretenda imponer una sanción menor es de alguna manera incentivar a que sigan las violaciones dentro del seno familiar”, consideró.

Rodríguez añadió que “esto es inaceptable y tal y como la sociedad dominicana ha reaccionado indignada, como presidente de la Comisión de Género reiteró que eso es inaceptable un retroceso y que apelamos al sentido común, y que la comisión bicameral va a resarcir ese error y que de no ser así que sea el hemiciclo que en último término tome la decisión de que en término de violencia sexual, de violación no puede haber ningún retroceso, no se puede dar permiso ni bajar la guardia”.

La legisladora dijo que en los casos que una mujer es violada por su pareja no se puede alegar que es palabra de uno contra la del otro porque ninguna mujer se va exponer a la opinión pública para mentir, y si ella lo dice es verdad.