Abogados debaten Código Penal más allá de las tres causales

Santo Domingo.- Abogados especializados en Derecho Penal coincidieron este miércoles en que el nuevo Código Penal, sometido a vistas públicas por la Cámara de Diputados, envuelve mucho más que una discusión por el tema de las tres causales para la aprobación del aborto, conteniendo otras leyes que, de ser aprobadas, causarían más problemas que soluciones.

En ese sentido, Francisco Álvarez Martínez, María del Pilar Zuleta y Laura Acosta, enfatizaron en la necesidad de que la pieza legislativa sea leída y analizada en apego a la Constitución y la viabilidad penal.

“El código está redactado de tal manera que va a provocar serios problemas procesales prácticos… En los últimos 20 años todos los que han participado en el Congreso son responsables, porque este es el mismo código que venimos viendo desde hace 20 años. La prueba de que es el mismo código es que aquí hay sanciones penales para cosas que ya están sancionadas en algunas leyes”, aseguró Laura Acosta.

La profesional del derecho criticó que el nuevo Código Penal, que está a la puerta de una eventual aprobación, “nadie lo ha revisado ni siquiera para actualizarlo de hace 20 años cuando se redactó”.

Agregó que, este documento va más allá del artículo 107 y siguientes, punto de debates por el aborto y las tres causales; ya que contiene otros puntos más graves.

“Los que ejercemos esta profesión llevamos hace años diciendo que esto va más allá de un problema, yo me alegro que vengamos aquí hoy a hablar de otras situaciones que no sean los artículos 107 y siguiente, ¿qué es un tollo esos artículos? sí, pero ese para mí no es el problema más grave, es grave porque atenta contra el derecho de las mujeres, pero no es el más grave”, acotó.

Por su lado, María del Pilar Zuleta, sostuvo que la pieza legislativa contiene varios textos que son inconstitucionales, vulneran condiciones contenidas en la Constitución y desconocen tratados y compromisos internacionales.

“Como academia levantamos bandera en el sentido de que estamos en la disposición, no es que hayamos sido tímidos, es que no nos han dado la oportunidad”, dijo Zuleta al criticar el escaso tiempo concedido a los juristas para presentar sus críticas y observaciones al proyecto de ley.

“Ningún jurista que se respete iba a hacer un documento a vuelo de pájaro, sin el rigor y la fundamentación debida, lo que nos ha tomado por sorpresa a la comunidad jurídica es el afán con que se está queriendo aprobar”, enfatizó.

En tanto, Francisco Álvarez Martínez, condenó “la incapacidad de los legisladores hacer su trabajo”, al criticar la técnica legislativa de aprobación de las leyes en el Congreso, donde se omiten etapas importantes del proceso, incluyendo el estudiar el contenido de los proyectos de ley debatidos, el Código Penal entre ellos.

“Ese es el problema de nuestro Congreso, que quieren hacer todo rápido, que se olvidó la discusión jurídica procesal, los asesores que tienen ahí quizá no están parados en las sesiones y no importan lo que se esté discutiendo, sino, quién fue que lo mandó”, expresó.