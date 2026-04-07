Disparo a Offset revive la tragedia que marcó a su familia

El disparo recibido anoche por el rapero estadounidense Offset, en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel en Hollywood, Florida, reabre en su familia una vieja herida provocada por la violencia. Y es que, este suceso ocurre a más de tres años después de la muerte de su primo y compañero en el trío de hip hop Migos, Takeoff, quien falleció a los 28 años tras recibir múltiples disparos en una fiesta privada en la ciudad de Houston.

La pérdida de Takeoff fue un golpe devastador para Offset, Quavo y sus familias, quienes posteriormente fundaron la Rocket Foundation para apoyar iniciativas que buscan frenar la violencia armada en la comunidad.

Offset

Offset, cuyo nombre real es Kiari Cephus, es el ex esposo de la cantante de origen dominicano Cardi B, con quien comparte dos hijos. A lo largo de su carrera, Cephus ha experimentado altibajos tanto en el ámbito artístico como personal, enfrentando conflictos legales y situaciones de violencia que han marcado su trayectoria en la industria musical.

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En el 21 de julio del 2018, el artista fue arrestado en Georgia por posesión de armas y posesión de marihuana, algo que tiene prohibido, por ser convicto. Offset estuvo en la cárcel durante ocho meses en 2015, después de que a él y a su grupo Migos los arrestaran por posesión de armas, informó Los Ángeles Times, en ese momento.

Offset

El reciente tiroteo evidencia que, para él y su entorno, la violencia sigue siendo un desafío presente. Las autoridades locales han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan ante la justicia. De momento, dos personas cuya identidad no se ha desvelado han sido detenidas por el suceso, pero se desconoce el móvil del crimen y la policía continúa con la investigación. Mientras, el artista se encuentra “estable y bajo estrecha vigilancia” en un hospital. “Por ahora, parece que va a estar bien. Está en el Memorial Regional Hospital y no se encuentra en la UCI”, ha confirmado una fuente de su entorno a la revista People.