La rapera Cardi B denunció en sus redes sociales que fue víctima de un robo de sus tarjetas de crédito, lo que rápidamente generó reacciones entre sus millones de seguidores.

La artista explicó, que los delincuentes cibernéticos lograron acceder a sus datos bancarios y realizaron múltiples transacciones sin autorización, el monto total de las compras asciende a casi 70 mil dólares.

Entre los establecimientos donde se efectuaron estas compras se encuentran tiendas de alto perfil como Saks Fifth Avenue y Apple, lo que sugiere que los responsables aprovecharon para adquirir productos de alto valor, este tipo de movimientos suele ser común en fraudes con tarjetas, donde los delincuentes buscan maximizar el gasto en poco tiempo.

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Además de las compras, la artista también reveló que hubo un intento de retirar dinero directamente desde una cuenta bancaria vinculada a Chase, este detalle fue lo que encendió las alarmas sobre la cuenta, ya que indica que los responsables no solo tenían acceso a las tarjetas, sino que intentaron ir más allá para obtener efectivo.

Los fans de la artista han expresado su apoyo a Cardi B, lo que significa que, por ahora, no se conocen detalles sobre los responsables, pero aun continúan en investigación.