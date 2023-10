Doble parámetro, mujeres

Acerca del discurso y su doble parámetro, hace un par de años circuló un análisis anónimo que vuelvo a citar hoy, reducido por el espacio. Vale la pena reflexionar sobre la dicotomía sociocultural para con nosotras en estos tiempos electorales en que, hay que recordar el voto decisivo de mujeres.

“No puedes abortar. Tampoco tener muchos hijos.

Cuídate. Pero no andes con condón en la cartera, eso es de puta. Consérvate. Si no, ningún hombre va a querer casarse contigo.

No andes con ropa corta, apretada, transparente, escotada. Después, te tocan y reclamas.

El hombre actúa por instinto. No provoques para que no te violen. Pero, si te violan, no abortes. La criatura no tiene culpa.

Cuando salgas, no bebas.

Si te emborrachas y te pasa algo, no reclames. Se recta. Si no ningún hombre te va a querer. A los hombres no les gusta las mujeres salidoras. Pero tampoco vivas encerrada, porque no vas a conseguir novio.

No te acuestes en la primera cita. El hombre no se casa con esas mujeres. ¿Qué no te quieres casar?

¿Hace un año que te casaste, y para cuándo el bebé? Debes tener hijos. Pero no engordes después. Al hombre no le gusta la mujer gorda. Pero tampoco adelgaces mucho. Al hombre le gustan las curvas.

También tienes que trabajar. ¿No querías tener derechos?

Hay que trabajar igual que los hombres, pero ganar menos.

El hombre se siente inferior si la mujer gana más.

Y, si ganas más que él, no lo cuentes, así no lo haces sentir mal.

Al hombre no le gusta la mujer ignorante. No estudies mucho. Titularte está bien.

Al hombre no le gusta la mujer que quiere ser más inteligente que él.

Al hombre no le gusta la mujer que sabe más de deportes que él. Al hombre no le gusta la mujer que llama la atención. Tampoco la que se pone a discutir sobre cosas de hombres. Después sufres violencia y todavía pretendes reclamar.

No seas puta. No seas puritana. Ten hijos, solo cuando te lo permitan. No engordes.

No seas muy flaca. Ponte en tu lugar. No te pongas a exigir derechos. Ubícate. No cuestiones. No reclames. Cumple tu rol de mujer.

Tu rol de novia. Tu rol de esposa.

Tu rol de madre. No tengas relaciones sexuales, a no ser que sea para tener hijos. No hagas nada de lo que tengas ganas. No seas feliz. No pienses. ¡Y si es posible… ni existas!”

Anónimo.