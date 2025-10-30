NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en el Alto Manhattan manifestaron estar sorprendidos y aterrorizados por el vil acto cometido hace pocos días por Jawarren Booker, de 29 años, quien violo sexualmente a una envejeciente de 74 años en su propia casa ubicada en el poblado de Holbrook, condado de Suffolk, Long Island, distante a 74 kilómetros de Manhattan.

«Es un acto repugnante porque fue obligada, el violador puede ser su nieto, y nosotros tenemos nuestras abuelas y madres con edad similar y hemos pensado en ellas por este acto monstruoso», indicaron en conversación con este reportero, evitando ser fotografiados.

Algunos se identificaron como Antonio Madera, Wilson Cabrera, Ernesto Ruíz, Margarita de Hernández, Altagracia de los Santos, Mildred Ureña, Víctor Rivera, Rodolfo Guzmán, Héctor Luna, y Josefa Martes, entre otros.

El Departamento de Policía del Condado de Suffolk informa que Booker presuntamente entró en la casa de la anciana por la ventana entre las 6:15 y las 7:15 de la mañana, cuando la víctima, no identificada por las autoridades, estaba sentada en su sofá.

Después de cometer el atroz acto, Booker huyó y la mujer llamó al 911. Fue trasladada a un hospital local para recibir atenciones médicas, según las autoridades.

A los dos días el agresor sexual fue arrestado, acusado de agresión, violación sexual y robo con allanamiento de morada. Se espera que comparezca ante el juez antes de este viernes.