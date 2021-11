Duarte ayuda triunfo Pacers

Salt Lake City, EE.UU., EFE.- La dureza del juego fue la nota dominante en el partido que los Indiana Pacers ganaron este jueves a domicilio por 110-111 a los Utah Jazz a los que dejaron con la primera derrota de locales desde que comenzó la nueva temporada.

Antes que concluyese el tiempo reglamentario cuatro jugadores, tres de los Jazz y uno de los Pacers tuvieron que abandonar el campo después de haber sido expulsado.

Mientras que el base Malcolm Brogdon anotó 30 puntos, su mejor marca en lo que va de temporada y también capturó nueve rebotes en una buena labor bajo los aros.

Otro base, el reserva T.J. McConnell agregó 21 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias como segundo máximo encestador de los Pacers (5-8).

Mientras que el pívot Myles Turner se quedó a las puertas de un doble-doble de 13 puntos y nueve rebotes en la segunda victoria de la temporada como visitante de Indiana.

El alero novato dominicano Chris Duarte siguió de titular y disputó 31 minutos en los que aportó 11 puntos tras anotar 5 de 14 tiros de campo, incluido un triple en cuatro intentos, falló los dos lanzamientos que hizo desde la línea de personal y capturó cinco rebotes defensivos.

El escolta Donovan Mitchell anotó 26 puntos como líder de los Jazz (8-49, que perdieron en casa por primera vez esta temporada.

El pívot francés Rudy Gobert aportó un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes, pero ambos estuvieron entre los cuatro jugadores expulsados en el último cuarto después de una pelea colectiva.

Turner, Gobert, Mitchell y el alero australiano Joe Ingles fueron expulsados cuando quedaban 4-01 minutos para el final del partido.

La pelea se generó después que Turner empujó a Gobert por la espalda tras una bandeja fallida. Gobert respondió abrazándolo y tratando de tirar a Turner al suelo.

Los dos jugadores tuvieron que ser separados cerca del banco de los Jazz y las acciones también intervinieron Mitchell e Ingles que al final les costó también la expulsión.

