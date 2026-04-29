El presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, junto al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y otras autoridades, durante el corte de cinta de la nueva reapertura del Museo de Historia y Geografía anoche.

El acto encabezado este martes por el presidente Luis Abinader y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, para anunciar la “reapertura” del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), renombrado Emilio Cordero Michel, deja una pregunta inevitable en el aire: ¿Cómo se reapertura un museo que ya había sido reinaugurado hace tres años y que nunca cerró oficialmente sus puertas?

La actividad fue presentada como la apertura formal del recinto tras un proceso de remozamiento integral, con nuevas salas dedicadas a episodios fundamentales de la historia dominicana, mejoras estructurales y una museografía renovada.

Sin embargo, la narrativa oficial omite un dato clave: en diciembre de 2022, la entonces ministra de Cultura, Milagros Germán, ya había encabezado una reinauguración del mismo museo, luego de trabajos similares de acondicionamiento.

En aquella ocasión, la gestión de Germán anunció con entusiasmo la recuperación del espacio cultural, destacando la modernización de áreas expositivas y el fortalecimiento del papel educativo del museo dentro de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Ahora, tres años después, la actual administración vuelve a presentar el recinto como si regresara de un cierre prolongado que, en términos prácticos, nunca fue comunicado al país.

¿Nueva etapa o estrategia simbólica?

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Más allá del valor de las mejoras introducidas, siempre positivas para cualquier institución cultural, el uso reiterado del término “reapertura” evidencia una práctica frecuente en la administración pública dominicana: relanzar obras previamente inauguradas como si se tratara de nuevos hitos de gestión.

El ministro Roberto Ángel Salcedo afirmó durante el acto que estos espacios “nos conectan con el pasado, nos hacen reflexionar el presente y proyectar el futuro”, una declaración acertada sobre la función de los museos. No obstante, también invita a reflexionar sobre la memoria institucional del propio Estado.

Del museo

El Museo Nacional de Historia y Geografía es una de las instituciones museísticas más importantes del país. Fundado en 1981 e inaugurado en 1982, resguarda piezas esenciales para comprender la evolución histórica y territorial de la nación. Desde 2023 lleva el nombre del historiador Emilio Cordero Michel.

En el centro, la vicepresidenta Raquel Peña y la ministra de Cultura, Milagros Germán, durante el corte de cinta del Museo de Historia y Geografía en 2022.

Que se inviertan recursos en su mantenimiento, actualización y promoción es una buena noticia. Lo cuestionable no es remozarlo, sino vender cada intervención como una nueva apertura, cuando el museo ya había sido relanzado en 2022 y nunca se informó un cierre total posterior.

La cultura necesita continuidad, no amnesia

Las instituciones culturales deben trascender los cambios de funcionarios. Cada gestión puede aportar mejoras, pero sin borrar lo realizado por la anterior ni reinventar la cronología cada tres años.

Porque si algo debe enseñar precisamente un museo de historia, es el respeto por los hechos.