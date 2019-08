Miami, (EFE).- Mario Domm y Pablo Hurtado, los mexicanos que forman el dúo Camila, lanzaron una crítica a la industria musical “que deja al artista en los huesos” y así lo muestran sin ambages en el videoclip del sencillo “Energía”, que forma parte de “Hacia adentro” su primer álbum en cinco años.

“Es raro.El planeta está tan extraño que de repente hay cosas horribles que están vendiendo muchos discos y muchos conciertos”, dijo el cantautor Domm durante una entrevista con Efe en la sede de la discográfica Sony, en Miami.

Aunque “Energía” es un tema de amor, quisieron “contar la historia real detrás de la canción”, como dijo Domm, quien en el videoclip aparece junto a Hurtado discutiendo con un empresario discográfico, que prefiere a un artista rubio y tatuado antes que a ellos. En la canción, Domm canta- “No veo razón de que conmigo sigas, tanta manipulación y exceso de mentiras, enterraste la confianza en el cemento, me cambiaste por un guapo sin talento”.

“Cuando la escribí, a las dos de la mañana, quise disfrazarla un poco como una canción de amor”, dijo el artista, quien pensó que a mucha gente no le importa lo que pasa en la industria de la música “o quizá no le interesa eso del arte de la gente usando gente”. “Es una crítica a la industria de la música muy dura, a ese (videojuego) Pacman que acaba con un artista, lo deja en los huesos. Se voltea y va para el otro. Unos tienen Talento para sostenerse y volver a engordarse y otros o no tienen talento, porque los agarraron chiquitos y aprendieron nada más que ser famosos”, agregó.

Este disco, que cierra un paréntesis de cinco años tras la publicación de “Elypse” (2014), refleja un lado más íntimo y personal de los mexicanos, convertidos en padres de familia.

Domm es padre de dos niños nacidos en 2013 y 2016 y Hurtado de una nena de año y medio. Según dicen, ninguno de los dos quisieran que sus hijos se dedicaran a la música profesionalmente desde pequeños. “Jamás dejaría que mis hijos estuvieran en una ‘boy band’”, aseveró Domm, cuyo hijo mayor ya ha dado fuertes señales de haber heredado la inclinación por la música.

Hurtado acotó que “en la música hay que ir poco a poco. No solo hay que estar preparados musicalmente, sino en lo emocional y lo mental para poder manejar la fama y los rechazos”. “Aun así, somos una banda que es empática y tolera todo tipo de música”, manifestó, luego de resaltar que la industria ha cambiado mucho desde 2006, año en que lograron una importante repercusión en la escena musical latinoamericana con “Todo cambió”, su álbum debut.

Desde entonces, Camila ha vendido más de dos millones de discos y superado los 4.500 millones de reproducciones en las plataformas digitales, si bien reconocen que la salida en 2013 del cantante Samuel Parra, mejor conocido como Samo, les afectó temporalmente, pero lo resolvieron con Domm frente al micrófono.

Camila pasará el resto del año con la gira “4 latidos”, en la que han sumado fuerzas con el también dúo “Sin bandera” y prepara su nuevo tour en solitario, “Hacia adentro tour”, que arrancará en febrero de 2020. Entre medias, el próximo 24 de septiembre, recibirán en México al venezolano Alex Beja, al que conocieron cantando en las calles de Bogotá. “Vamos a grabar la canción”, contó Domm, quien escribió un tema para el joven. “Cuando lo vi, me vi a mí mismo de joven, pero también a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, a tantos inmigrantes que sufren y que solo necesitan que alguien les dé una mano”, añadió.

Aunque reconocen que estar de gira y de ciudad en ciudad puede ser agotador, Domm y Hurtado saben que hoy en día es indispensable para la salud financiera de un músico y además les permite acumular material para su siguiente producción.

“Sin pensarlo la banda ha tenido un proceso de cuatro años entre cada disco, con giras largas en el medio”, indicó Hurtado. “En tres años se van acumulando muchas, muchas vivencias que nos dan la mano en las canciones”, manifestó sobre la composición de su más reciente disco. “Vamos creando cada álbum que es la fotografía de nuestras vidas”, agregó. EFE a