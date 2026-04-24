Santo Domingo. -Acción Empresarial por la Educación (Educa) pidió hay al Ministerio de Educación que comunique con claridad los correctivos aplicados para que la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) continúe sin inconvenientes.

La posición fue expuesta por Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de Educa, en un comunicado de prensa.

Educa dijo que “consideramos indispensable comunicar con claridad los correctivos aplicados, las garantías ofrecidas a los docentes que ya participaron en condiciones adversas y los mecanismos que asegurarán que la reprogramación se realice sin reproducir las mismas fallas”.

La entidad, integrada por representantes del sector del sector empresarial del país, advierte que la falla en la plataforma digital usada para la evaluación docente “comprometen equidad, confianza y validez del proceso de un proceso que resulta determinante para la carrera profesional de miles de maestros”.

Indicó que, además, la EDD está vinculado a incentivos económicos de los docentes.

También puedes leer: Aumento salarial para maestros públicos: ¿Cómo calcular lo que te corresponde?

Indicó que esa falla obliga a revisar no solo la operación técnica del proceso, sino también sus garantías de transparencia, trato justo y confiabilidad de resultados.

La organización consideró que “cuando una evaluación nacional presenta interrupciones, cierres inesperados del sistema, dificultades de acceso o tiempos de respuesta incompatibles con el desarrollo normal de la prueba, no se trata únicamente de un inconveniente operativo, s ino de una situación que puede afectar las condiciones de igualdad entre los participantes y deteriorar la credibilidad de los resultados”.

Agregó que “la evaluación del desempeño docente debe ser un instrumento confiable para fortalecer la calidad educativa, no una fuente adicional de incertidumbre”.

Condiciones tecnológicas

Insistió en que “si las condiciones tecnológicas, logísticas y de conectividad no están garantizadas de manera homogénea, el proceso corre el riesgo de perder legitimidad ante quienes participan en él y ante la sociedad que espera de esa evaluación resultados técnicamente sólidos y justos”.

Sosa Machado consideró que la “experiencia vivida revela la importancia de realizar una implementación gradual, capaz de anticipar y corregir imprevistos antes de someter a miles de docentes a una misma jornada de alta exigencia”,

Afirmó que la transformación educativa que necesita el país exige procesos de evaluación técnicamente robustos y centrados en el desarrollo profesional.

Dijo que “el mayor anhelo debe ser superar enfoques anteriores y avanzar hacia una medición más justa, más útil y verdaderamente orientada a acompañar, formar y mejorar la práctica docente”.