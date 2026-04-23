Santo Domingo. – El aumento de sueldo que recibirán los maestros públicos en junio de este año partirá de un salario base de RD$55,800, que es salario promedio de los educadores del Estado.

El señalamiento fue hecho por Julio Canelo, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y representante de ese gremio ante la Comisión de Evaluación de Desempeño.

“¿Cómo un maestro que tiene la evaluación aplicada puede calcular lo que le corresponde?», se preguntó el dirigente magisterial, refiriéndose al aumento salarial del 18% que recibieron los maestros entre el 2021 y el 2024, producto de la evaluación de desempeño realizada por las autoridades educativas en el 2017.

“En esta evaluación del 2026, el salario sobre el cual se va a aplicar la evaluación del desempeño, es el de 55,800 y tantos pesos. Ese es el salario promedio. En base a ese salario que se va a aplicar, tenga o no tenga evaluación”, manifestó el sindicalista.

Julio Canelo

“Para los maestros nuevos, donde haya quedado, en el incentivo que haya quedado, es un aumento directamente en el salario. Si un maestro nuevo sacó excelente, le tocan 32% de aumento de salario”, dijo.

“Y si sacó muy bueno, le toca un 28%. Y así se va a ir colocando. En el caso de los que no tienen aplicado, simplemente, lo que tienen que hacer es un pequeño ejercicio aritmético».

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Agregó que “Los maestros que tienen aplicada la evaluación del desempeño, la tienen aplicada en función del salario que tenían en el 2017. Ese salario debió actualizarse en el mismo 2017, pero no se actualizó”.

“Entonces, lo que usted tiene que hacer es restar el salario que usted tenía en ese momento al salario actual que es de 55,800. Y eso lo multiplica por el porcentaje que usted sacó en la evaluación del desempleo. Y ahí prácticamente tendremos calculado cada quien lo que le corresponde”, precisó Canelo.

El dirigente de la ADP recordó que el salario de los maestros públicos en el 2017 oscilaba entre 35 y 42 mil pesos.

Entre el 2021 y el 2024, los maestros del Estado recibieron un 18% de incremento salarial.