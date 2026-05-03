Edward Espinosa: “Ya no soy protagonista, ahora soy un guía”

Reflexiona sobre su transición a entrenador; afirma taekwondo RD romperá récord preseas en Juegos 2026

Desde el 17 de julio del 2024, Edward Espinosa, ex capitán de la selección dominicana de taekwondo se desempeña como uno de los entrenadores del equipo nacional.

Esta etapa es completamente diferente a la que vivió como atleta, pues ya no es el centro de atención en el escenario, pero si un guía para un buen espectáculo de quienes compiten en el tatami.

Las sensaciones de ser de los principales actores dentro del equipo siguen en la memoria y en el corazón de Edward, quien fue medallista de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en la categoría -54 kg.

Desafío

La tarea de entrenador le ha enseñado nuevas cosas sobre el taekwondo a Espinosa, quien asegura que asumir una mentalidad diferente representó un desafío en la transición.

“El mayor desafío es entender que ya no eres el protagonista. Ahora eres un guía. Debes tomar decisiones pensando en el bien colectivo, en el futuro y en los resultados del proceso”, dijo Espinosa a la redacción deportiva de El Nacional.

Un rol merecido

Todas sus experiencias y medallas acumuladas en torneos nacionales e internacionales durante mas de 10 años como capitán del equipo dominicano, fueron elementos valiosos, por los cuales la federación le otorgó esta responsabilidad.

Este cambio, no fue del todo ajeno para el nativo de San Juan de la Maguana, pues como competidor y capitán, asumía funciones cercanas a las de un entrenador.

“Cuando era competidor, en los calentamientos y en las responsabilidades del cuerpo técnico, yo daba información y apoyaba. Eso hizo que la transición fuera un poco más sencilla”, indicó.

Edward Espinosa mientras da instrucciones al joven domínico español Alejandro Sánchez.

Claves para Espinosa

Espinosa, quien cumplirá 37 años el mes de junio, sostuvo que Miguel Camacho, actual presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, fue clave en su desarrollo como atleta y profesional, pues siempre lo motivó a crecer en ambas facetas como ser humano.

También citó los valiosos consejos de Óscar Maldonado y Yonder Pérez, quienes constantemente le dan consejos en su rol de entrenador.

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Resaltó también a su amigo y actual entrenador de la selección nacional, Ruddy Emmanuel Mateo, pues fue uno de sus principales motivadores para explorar este camino, y quien actualmente le sigue enseñando.

Rumbo a los Juegos

Asegura que la selección dominicana de taekwondo romperá el récord de meallas en la próxima edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pues el enfoque y la preparación de los atletas criollos se ha ejecutado de manera correcta para tener éxito en el certamen regional.