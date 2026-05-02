SANTO DOMINGO.- Apagones de hasta 10 horas impactaron esta semana diversos sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, provocando intranquilidad y desosiego en cientos de miles de hogares dominicanos, desencadenando protestas.

Los cortes en el fluido eléctrico se han propagado al punto de afectar el entorno de la sede del Gobierno dominicano: el Palacio Nacional, donde se despachan las políticas estatales emanadas de la Presidencia.

En Gascue, especialmente en la calle Moisés García ,ubicada detrás de la casa de Gobierno, la situación no es distinta: en las últimas semanas se han generado interrupciones tan prolongadas que algunos residentes han contemplado irse a otro lugar hasta que se resuelva el problema.

Inestabilidad

Residentes de la zona se quejan de la inestabilidad del servicio, a pesar de contar con un circuito supuestamente de «24 horas», el cual debería garantizar energía permanente, salvo en situaciones de fallas técnicas. El pasado viernes se registró un apagón en los sectores Los Molinos, Villa Duarte, Calero y El Pensador que, de acuerdo con los vecinos, se extendió desde las 8:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.Los apagones azotan con más fuerza a los usuarios ubicados en el área de concesión de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

Entre los sectores afectados en el Distrito Nacional destacan Espaillat, Luperón, Villas Agrícolas, Villa María, María Auxiliadora y 27 de Febrero, entre otros.

Residentes de distintos complejos habitacionales en Ciudad Juan Bosch realizaron una protesta contra Edeeste para exigir una solución inmediata a los constantes cortes. Durante la manifestación, decenas de comunitarios hicieron sonar calderos y utensilios de cocina desde sus balcones en señal de rechazo a los apagones y a las variaciones de voltaje que, según denunciaron, ocurren diariamente.

Entre los residenciales afectados figura Dos Amigos, cuyos moradores aseguraron que las interrupciones han provocado daños en electrodomésticos y dificultades para el teletrabajo.

A esta protesta se sumaron los residenciales Río Verde, La Marqueza, Crifer, Palma Coco, Palmera del Este, Palma Cana, El Sembrador 1 y 3, La Mañosa y Florazahar.

Voces de la comunidad. Organizaciones integrantes de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña y la Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando) lamentaron la precariedad del servicio en los barrios carenciados.Dirigentes como Barbina Herrera, Ángel Molina y José Mieses hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para resolver la situación. «Nos han llamado comerciantes, amas de casa y chiriperos para que nos lancemos a las calles. Los barrios ya no aguantan más y no pueden decir que es por la ‘crisis de Oriente’.

Crítica

Se reportaron situaciones críticas en La Caleta, donde comerciantes y transportistas indican que no pueden laborar después de las 7:00 p. m., así como en Los Mina Vieja, Puerto Rico y el Ensanche Ozama, donde las interrupciones se repiten varias veces al día.