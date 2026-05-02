Dos hombres fallecieron este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica los municipios de Jarabacoa y La Vega, específicamente en la zona conocida como El Puerto.

Las víctimas fueron identificadas como Aironny Tavera Rosario, quien conducía el vehículo, y José Gregorio Mena, ambos oriundos de La Vega. Según informaciones, se dedicaban a la mecánica de vehículos.

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente se produjo cuando el conductor habría intentado realizar un rebase, perdió el control del vehículo, impactó contra un muro de contención y ambos ocupantes salieron expulsados.

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Al lugar acudieron de inmediato unidades de emergencia, incluyendo dos ambulancias, un camión de rescate del Cuerpo de Bomberos de Buena Vista, así como agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), quienes asumieron el control de la escena.