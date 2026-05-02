Árbitro Erick Martínez está en estado estable

SANTO DOMINGO.– El árbitro Erick Martínez se encuentra estable dentro de su cuadro clínico, mientras permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) la noche del viernes.

El incidente ocurrió durante el partido de baloncesto entre los Reales de La Vega y los Héroes de Moca, obligando a Martínez a abandonar el encuentro.

Según informó su tío, William Ramos, entrenador del Club Mauricio Báez, el árbitro recibe atenciones médicas en un hospital de La Vega.

Martínez fue asistido en la cancha por varios jugadores de ambos equipos antes de ser trasladado a un centro de salud.