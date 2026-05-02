¿Cuándo llegará el primer jonrón de Fernando Tatis Jr.?

Fernando Tatis Jr. atraviesa la segunda peor racha de su carrera sin jonrón.

Pasaron los jueguitos de marzo, se fue abril y ya es dos de mayo y todavía, «El Niño», Fernando Tatis Jr. no ha conectado cuadrangular en la temporada.

Luego de 31 partidos y 115 turnos al bate, Tatis Jr. tiene un triple (conectado el viernes), cuatro dobles y 26 sencillos.

Batea para promedio de .270 y tiene slugging de .321,con un porcentaje de embasarse de .343.

¿Perdió la fuerza Fernando Tatis Jr.?

El jardinero dominicano que en ocasiones ha sido utilizado en la intermedia esta campaña ha conectado más del 67% de sus batazos a lanzamientos que sobrepasan las 95 millas por hora. (máximo en su carrera).

112 mph lineout for Fernando Tatis Jr.



Lmao #ForTheFaithful #Padres pic.twitter.com/qFdbuTgJN5 — Carlos (@LFGPads19) April 29, 2026 Batazo con velocidad de salida a 112 millas por hora que terminó en out al jardín derecho.

El problema radica que la mayoría de esos contactos se han convertido en rodados (50%) y un 25% han sido elevados.

El 34% de sus batazos se han dirigido al jardín derecho (banda contraria). Se ha hecho out 32 veces por la vía del ponche.

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Los jonrones de Fernando Tatis Jr.

Luego de su temporada del 2021, en la cual disparó 42 jonrones en apenas 130 partidos, Tatis Jr. no ha superado los 30 jonrones en ninguna otra campaña.

En 2022 no vio acción luego de una suspensión de 80 partidos por dar positivo a una sustancia prohibida, además de operación en la muñeca izquierda que lo sacó de juego por toda la temporada.

En 2023, conectó 25 cuadrangulares, mientras que en 2024, sacó la pelota del parque 21 veces.

En la pasada estación, Tatis Jr. tuvo 25 jonrones.

De 3-3 el viernes

El día de ayer, Fernando Tatis Jr. se fue de 3-3 y conectó su primer triple de la estación.

Los Padres están ganando. Actualmente tienen récord de 19 victorias y 12 derrotas, ocupando el segundo lugar en la división oeste de la Liga Nacional.