La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), arrestó a Jhonatan Benítez, de 27 años, por la agresión al vehículo de la comunicadora Lourdes Leticia Rocha Carle (Luly Rocha).

El incidente, que trascendió a través de plataformas digitales, se produjo tras una interacción inicial en el área de autocajero de una entidad bancaria en el sector Luis Amiama Tió.

Las investigaciones preliminares establecen que Benítez dio seguimiento al automóvil de la víctima después del encuentro en el banco.

Persiguió Luly Rocha

Según la denuncia formal, el hombre se desplazaba en una motocicleta y exigía dinero a la comunicadora; ante la negativa de esta, procedió a lanzar un objeto contundente que causó daños a la propiedad.

La identificación y detención del sospechoso se logró mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y labores de inteligencia criminal.

Durante el interrogatorio, el detenido admitió haber lanzado una piedra contra el vehículo, aunque sostuvo una versión distinta sobre el origen y las circunstancias que motivaron el hecho.

El cuerpo del orden remitió al detenido ante el Ministerio Público para que se inicien los procedimientos legales correspondientes por los daños y la conducta denunciada.