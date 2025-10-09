San Juan.– El Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada confirmó este jueves que Estados Unidos ha solicitado permiso para desplegar personal técnico y equipos de radar en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop, ubicado en la isla caribeña cercana a Venezuela.

Según el comunicado oficial, la propuesta contempla una instalación temporal, en medio de crecientes tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en la región, justificado por la lucha contra el narcotráfico procedente de Venezuela.

Evaluación nacional y defensa de la soberanía

Las autoridades granadinas informaron que los Ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Jurídicos y Asuntos Exteriores están analizando la propuesta junto a la Autoridad Aeroportuaria y otras agencias estatales.

El Gobierno subrayó que la soberanía nacional, la seguridad pública y el bienestar económico —incluido el turismo, uno de los pilares de la economía local— serán prioridades en cualquier decisión que se adopte.

Reacciones internacionales



Granada es miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que la semana pasada calificó como “incursión ilegal y provocadora” los recientes vuelos de aeronaves estadounidenses cerca de Venezuela.

La alianza denunció que este “hostigamiento militar sistemático” forma parte de una estrategia para desestabilizar la región e imponer “una lógica de intimidación”.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, EE.UU. ha destruido al menos cinco lanchas en operaciones recientes en el Caribe, dejando 21 personas muertas, presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.