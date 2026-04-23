Santo Domingo.- A finales de la década del 2000, el nombre de El Crok comenzó a sonar con fuerza en los barrios y emisoras del país.

Junto a Doble T, formó el dúo Doble T y El Crok, considerado entre los pioneros del dembow, en una etapa donde el género apenas se abría paso en la escena local.

El punto de inflexión llegó con “Pepe”, un tema que marcó una época y trascendió generaciones, al punto de que el público terminó bautizándolos como “Los Pepe”, aunque ese era únicamente el título del sencillo que los llevó a la cima de la música urbana.

El impacto del tema trascendió fronteras y consolidó su presencia en la música urbana, en un momento clave para la expansión del dembow como movimiento cultural.

Separación y etapa en solitario

Tras cerca de 15 años de trayectoria conjunta, el dúo se disolvió. A partir de ese momento, Michael Valdez de la Rosa, nombre real del artista, continuó su carrera de manera independiente, explorando otras vertientes musicales y manteniéndose activo en la industria.

Tras cerca de 15 años de trayectoria conjunta, el dúo Doble T y El Crok se disolvió.

En esta etapa lanzó producciones recientes como “Somos Barrio” en 2026, además de incursionar en colaboraciones dentro de géneros como la bachata, en un intento por diversificar su propuesta artística.

El caso que cambió su destino

El giro más significativo en su vida ocurrió a raíz de un hecho registrado en 2021, vinculado a la muerte de Mayelin Gómez Encarnación, una menor de 17 años que falleció tras compartir con el artista en un apartamento en Santo Domingo Este.

Por este caso, fue hallado culpable de homicidio involuntario, lo que derivó en un proceso judicial que captó la atención pública.

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Según la acusación del Ministerio Público, el suceso ocurrió la madrugada del 20 de julio de 2021, cuando la joven se encontraba en compañía del artista y sus tías Dariolis (Cristal), Dorca y Carola Encarnación Encarnación, de 25, 27 y 28 años, respectivamente, en un apartamento del sector Los Corales.

Durante el encuentro, Mayelin comenzó a sentirse mal y fue hallada inconsciente, presentando sangrado vaginal. Fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde llegó sin signos vitales.

Condena y confirmación en apelación

El 21 de octubre de 2025, un tribunal lo condenó a cinco años de prisión. Además, se le impuso el pago de una indemnización de cinco millones de pesos a los padres de la víctima.

En el mismo expediente, tres tías de la menor, las hermanas Encarnación Encarnación, también recibieron condenas de cinco años por su implicación.

En una primera etapa del proceso, “El Crok” fue arrestado y luego dejado en libertad provisional mientras avanzaban las investigaciones.

El exponente urbano El Crok.

En abril de 2024, un tribunal había emitido una sentencia absolutoria a favor de los acusados; sin embargo, la Corte de Apelación anuló la decisión y ordenó un nuevo juicio, que concluyó con la actual condena.

Posteriormente, el 22 de abril de 2026, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo confirmó la sentencia, dejándola firme.

El caso sella un contraste marcado en la trayectoria del artista: de ser una figura clave en los inicios del dembow dominicano, a enfrentar una condena que redefine su historia pública.