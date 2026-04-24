Un fin de semana activo: ¡perfecto para armar el coro!

Se acabó la semana laboral y, en unas horas, podrás ignorar los correos sin culpa hasta el lunes, porque este fin de semana está cargado de actividades para todos los gustos y niveles de energía. Desde la noche de hoy hasta el domingo, el modo “olvídate del trabajo” estará activado porque lo que hay es música, cultura, humor y coro del bueno.

La noche arranca con humor desde las 8:00 p. m. en el Velvet Room, con el show “Íconos” a cargo de Cuquín Victoria. Las boletas están disponibles en Ticketmax.com.do.

Para los amantes del romanticismo y la música alternativa, Pavel Núñez y la banda Transfusión compartirán escenario esta noche en Hard Rock Café con su concierto “Cultura Pop”, a partir de las 9:00 p. m. Las entradas se pueden adquirir en Tix.do.

A pocos kilómetros, el sabor del merengue se apodera de Lungomare con un concierto bailable de Peña Suazo y su Banda Gorda, desde las 10:00 p. m.

Teatro todo el fin de semana

Para quienes disfrutan de las artes escénicas, hay varias opciones durante todo el fin de semana.

Mi mujer es el plomero se presentará todo el fin de semana en la Sala Ravelo.

En la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito se presenta la comedia “Mi mujer es el plomero”. La historia sigue a Carlos, un hombre que intenta rehacer su vida tras la pérdida de su esposa; sin embargo, su rutina se ve interrumpida por una serie de acontecimientos inesperados que desencadenan situaciones tan absurdas como hilarantes.

La obra es dirigida por el actor y director José Manuel Rodríguez (Josema), bajo la producción de ACorleone Entertainment, y cuenta con las actuaciones de Josema Rodríguez, Jatnna Marte, Pamela de León, Aleja Johnson y Alexander Corleone, quien también funge como productor.

Las funciones serán el viernes 24 y sábado 25 a las 8:30 p. m., y el domingo a las 6:30 p. m. Las boletas están disponibles en boleteria.com.do y en la boletería del Teatro Nacional.

Asimismo, Theamus presenta el musical “Evita”, que narra la intensa y vertiginosa vida de Eva Perón, una mujer que pasó de la pobreza a convertirse en una de las figuras femeninas más poderosas y controvertidas de Argentina.

Mientras, para toda la familia, mañana sábado 25 de abril a las 5:00 pm, se presentará el musical teatral del clásico «Hansel & Gretel».

La puesta en escena, contará con actores y cantantes; José David Toribio (Hansel), Johanny García (Gretel), Laura Cadete (Bruja) y Jaime Contreras (Padre). Las boletas están a la venta en Uepa Tickets.

El montaje cuenta con la participación de los jóvenes talentos dominicanos Valeria Dávila, Roger Manzano y Gedeón David en los roles principales, acompañados por un elenco de 20 artistas, bajo la dirección general de Luis Marcel Ricart.

Este musical se presentará el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 en Theamus Teatro Musical, ubicado en el quinto piso de Blue Mall. Las boletas están a la venta en Uepa Tickets.

Risas y bailes

Este sábado 25 de abril, el humor será protagonista en el Velvet Room desde las 7:30 p. m., con el show de stand-up “¿Todo bien?” de Elías Serulle, bajo la producción de The Comedy Ring.

Luego, a las 9:30 p. m., Cisco Durán sube al escenario con un espectáculo en inglés cargado de stand-up afilado y gran carisma. El comediante ha participado en producciones como Hart of the City, Entre Nos: The Winners 2 y Gotham Live, prometiendo una noche de risas con uno de los talentos latinos de la comedia en vivo desde Miami.

Las boletas de ambos shows están disponibles en Ticketmax.com.do.

Elena Rose.

Mientras tanto, en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, la música se hará sentir con el concierto de la cantautora venezolana-estadounidense Elena Rose, cuya propuesta fusiona pop, R&B y música latina contemporánea. El evento está pautado para las 8:30 p. m., con entradas a la venta en tuboleta.com.do.

Por su parte, la cantautora dominicana Leton Pé llega este sábado con su “Golosa Tour” al Hard Rock Café de Blue Mall, tras presentarse en ciudades como Guadalajara, Chicago, Philadelphia, Washington, Nueva York, Miami y San Juan. Las boletas están disponibles en Eventim.us.