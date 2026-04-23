El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram) mantiene la ejecución de las pruebas dinámicas del Monorriel de Santiago, cuya inauguración comercial ha experimentado ocho variaciones en su cronograma oficial desde el inicio del proyecto en 2021.

De acuerdo con las memorias de rendición de cuentas presentadas por el Poder Ejecutivo y los comunicados técnicos del Fitram, los plazos de entrega han sido modificados en sendas ocasiones.

En el año 2021, la Presidencia de la República proyectó la finalización de la primera etapa para el cierre de 2023. Posteriormente, en el discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero de 2023, el presidente Luis Abinader situó la terminación de las obras en el segundo trimestre de 2024. Al finalizar ese periodo, la meta fue trasladada al cierre de 2024.

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Tras la llegada de los primeros componentes ferroviarios en enero de 2024, la dirección ejecutiva del Fitram estableció una nueva fecha de finalización para el primer trimestre de 2025. Sin embargo, a mediados de ese mismo año, el Ministerio de la Presidencia ajustó la fecha para diciembre de 2025.

Al concluir el pasado año, las autoridades informaron un nuevo aplazamiento para los meses de enero o febrero de 2026. En noviembre de 2025, el Fitram comunicó que las pruebas operativas se realizarían en marzo de 2026.

Avances del monorriel

Según los últimos reportes de avance de obra y protocolos de seguridad técnica, el inicio de operaciones del primer tramo, que comprende desde la Estación 1 hasta la Estación 9, se prevé para el último trimestre de 2026.

La institución técnica responsable vincula estos ajustes a la complejidad de la integración electromecánica y al cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad ferroviaria requeridos antes de la apertura al público. El sistema conectará los sectores de Cienfuegos y Pekín en un trayecto de 13.2 kilómetros.