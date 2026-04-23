Santo Domingo.– Los restos de la influencer Paloma Bonilla, creadora de contenido y propietaria de la cuenta de instagram detodounpocord2, serán expuestos en la Funeraria Blandino de la Avenida Abraham Lincoln este viernes desde las nueve de la mañana.

Bonilla fue conocida por su inspiradora historia de superación tras quedar en silla de ruedas a causa de una presunta mala práctica médica.

Se recuerda que ayer la información fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado, en el que expresaron su profundo pesar por su partida. “Con profundo dolor y tristeza, la familia de Paloma Bonilla comunica su sensible fallecimiento”, indica la nota.

En el mensaje colgado desde la cuenta personal de la influencer, sus allegados destacaron que Bonilla fue una persona “llena de luz, amor y bondad”, cuya vida dejó una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla.

La familia agradeció las muestras de apoyo, solidaridad y respeto recibidas en este difícil momento, al tiempo que pidió elevar oraciones por su descanso eterno y por la fortaleza de sus seres queridos ante la pérdida.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento pero sí de sus honras fúnebres.