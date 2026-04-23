“No han terminado”: desmienten ruptura entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en medio de nueva polémica

Miami, EE. UU. – La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelve a acaparar titulares, luego de que se desmintiera su supuesta separación, mientras otro programa de televisión difundió versiones sobre un presunto romance pasado con Saúl “Canelo” Álvarez.

Durante el programa Despierta América, el comentarista Jomari Goyso aseguró que la pareja no se ha separado, contradiciendo los rumores que circularon en redes sociales en los últimos días.

El colaborador indicó que la relación continúa estable, pese a la exposición mediática y las constantes especulaciones.

En contraste, el programa ¡Bomba! lanzó una versión que ha generado controversia, al señalar un supuesto romance secreto entre Aguilar y Canelo Álvarez.

Te invito a leer: “Él no quería ser blanco”: sobrino de Michael Jackson atribuye cambios al vitiligo

Según lo divulgado, este presunto vínculo habría ocurrido antes de su relación actual con Nodal, aunque la información no ha sido confirmada por los involucrados.

Silencio alimenta las especulaciones Hasta el momento, ninguno de los artistas ha reaccionado públicamente a estas versiones. Tampoco el entorno del boxeador ha emitido comentarios oficiales. Este silencio ha permitido que las teorías y comentarios se multipliquen en plataformas digitales, donde el tema continúa generando debate. La vida personal de Ángela Aguilar se mantiene bajo el escrutinio público desde que oficializó su relación con Nodal, una de las más mediáticas del regional mexicano.

En ese contexto, rumores sobre rupturas o relaciones pasadas tienden a viralizarse rápidamente, amplificando el interés del público.

Quizas te interese: Nuevas secciones de boletas para concierto de Kany García

Sin confirmación oficial

Por ahora, tanto la supuesta ruptura como el alegado romance con Canelo Álvarez permanecen sin confirmación oficial, en medio de versiones contrapuestas difundidas por programas de entretenimiento.

La situación sigue en desarrollo, a la espera de una reacción directa de los protagonistas.