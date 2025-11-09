Luismal Ferreiras, del club Mauricio Báez, intenta una ofensiva sobre la defensa de Adonys Henríquez, de San Lázaro.

La representación de Villa Juana acude a novena final al hilo y buscará desempatar con sancarleños con títulos c/u

El club Mauricio Báez dio la noche de este domingo un paso histórico en sus participaciones en el TBS Distrito, luego de derrotar 84-73 a San Lázaro, para acudir a su novena serie final consecutiva.

El choque se jugó en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El Mauricio disputará la serie final (pactada a un 7-4) del TBS Distrito 2025 ante un rival muy bien conocido y con ribetes históricos, ya que comparte con San Carlos el liderato histórico de más campeonatos con 10 cada uno, y donde el ganador se quedaría como el número uno con 11 coronas y finales ganadas.

El martes próximo, a las 8:00 de la noche, inicia la batalla campal por la obtención del título 11 y la gloria histórica en los torneos superiores distritales, que data desde 1974.

Los mauricianos le ganaron 3-1 la ronda semifinal B a los lazareños, la cual estuvo pactada al mejor de un 5-3.

Los dirigidos por Melvyn López buscarían su tercera corona seguida, 2023 y 2024, ambas al mando del mismo López, quien además conseguiría su octavo campeonato de por vida en los TBS Distrito.

Los mejores anotadores por Mauricio fueron “La Bestia del Jaya” Luismal Ferreiras con un doble-doble de 21 puntos y 13 rebotes, Gerardo Suero anotó 17 tantos y su hermano menor Juan Miguel Suero 15 más cinco asistencias, y Richard Bautista marcó 10 dígitos, capturó ocho rebotes y repartió 12 balones.

Por San Lázaro, Ángel Nuñez completó cifras dobles de 15 puntos y 12 rebotes, Edgar Tejeda 15 tantos con seis asistencias, Yeickson Montero tuvo 13 y Victor Liz coló 10.

SC nueve fuera de una final

Tras una ausencia de nueve años en una serie final, la escuadra de las “Cinco Esquinas” regresa a la disputa del título del TBS Distrito, donde perdió en el 2016 por barrida 4-0 del club Mauricio Báez, que retornaba a la justa distrital luego de una ausencia de 13 años, y precisamente ante el mismo oponente del 2003, donde se coronó el club San Carlos, en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto.

Los verdiamarillos tienen 22 años sin volver a saborear un título de campeón.

Este domingo, en el encuentro de primera hora venció 96-65 al club Rafael Barias y dominó 3-1 la serie semifinal A.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Precios de las boletas

El Comité Organizador del TBS Distrito 2025 anunció los precios de las boletas para la Gran Final, pactada a un 7-4.

Para el Zona VIP costará RD$2,750.00 pesos y la entrada general tendrá un costo de RD$500.00 pesos.