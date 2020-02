La Vega. Por su colorido, creatividad, manifestaciones folclóricas y culturales que se exhiben en cada una de sus ediciones, el Carnaval Vegano se ha convertido en uno de las celebraciones más trascendentales e importantes de la República Dominicana, atrayendo, todos los domingos del mes de febrero al rededor de 75 mil turistas, tanto nacionales como internacionales, y constituyéndose en una fuente de ingresos para algunas empresas y parte de los moradores de esta provincia del norte del país.

De este porcentaje, el 10 por ciento son turistas extranjeros, cifra que buscan que en un futuro se incremente, y que esta celebración, declarada por el Congreso Nacional como Patrimonio Cultural, atraiga más turistas internacionales, manifestó Martín Duquela, presidente de la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE).

“Esta es una actividad que representa la cultura y la esencia de los veganos, a través del turismo, también activa económicamente a la ciudad de La Vega y no solo a grandes empresas, sino a ciudadanos comunes que viven del negocio informal y que cada semana ven incremetar sus ingresos con el consumo de los turistas que llegan a disfrutar del carnaval”, expresa Duquela.

Apoyo

Duquela señala que como estructura del carnaval han realizado una difusión de este evento a nivel de los medios de comunicación, como televisión y radio, para promocionarlo, pero que no es suficiente para lograr la internacionalización del mismo y que más turistas lleguen a disfrutar de la expresión carnavalesca.

“Tenemos una conexión con el Ministerio de Turismo que también utiliza sus ferias a nivel internacional para dar a conocer nuestro carnaval. Precisamente este año, en la Feria de Turismo (Fitur), que se realiza en Madrid, España, en su stand tenían informaciones acerca de nosotros, pero esto no es suficiente, necesitamos el apoyo de todo el gobierno, principalmente del Ministerio de Cultura”, manifestó Duquela.

Señala que todavía no han creado el efecto multiplicador como desean, porque las instituciones culturales del Estado no tienen una logística, un mecanismo de promoción que sea constante, espontáneo y que genere recursos. Agrega que han buscado apoyo del Ministerio de Cultura, pero que no han recibido una respuesta contundente para la promoción de este espacio.

Museo del Carnaval

Como un atractivo adicional para el turismo cultural y educativo en esta provincia, en el 2018 fue inaugurado el Museo del Carnaval Vegano, un espacio donde los visitantes pueden encontrar la historia, no solo de este carnaval, sino de los más importantes carnavales y personajes carnavalescos del país.

Está ubicado en Palacio de Don Zoilo en La Vega, y fue construido con una inversión en infraestructura de 54 millones de pesos, sin contabilizar su contenido de máscaras, trajes y efectos carnavalescos con los que cuenta. Algunos fueron donados y prestados por alrededor de 179 grupos de carnaval con que cuenta la provincia y las cuales están aseguradas por 300 millones de pesos, según explica Yanio Concepción, presidente del Patronato que se encarga del cuidado del museo.

Este museo, único en el país, el cual ha situado a la República Dominicana como séptimo del mundo en tener un museo exclusivo a las manifestaciones carnavalescas, cuenta con las historias de los personajes más emblemáticos de esta celebración cultural de pueblos como La Vega, Monte Cristi, Bayaguana, San Juan de la Maguana, Santiago, Cabral, Barahona y el Distrito Nacional.

El museo cuenta con dos salas audivisuales y 10 salas expositivas que están definidas y debidamente indentificadas, con piezas que actualmente forman parte de la exposición temporal “Huellas del carnaval”.

En sus salas se exhiben disfraces, trajes coronas de reyes, textos y caretas, estás últimas la mayoría han sido prestadas o donadas por los grupos carnavalescos cuyo valor está asegurado por 30 millones de pesos.

El museo está abierto durante todo el año, de jueves a sábados, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los domingo, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, exceptuando el mes febrero, que inicia de miércoles a domingo de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.