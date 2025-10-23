Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), elevó a doce, la noche del jueves, las demarcaciones en “alerta roja”, debido al aumento de las lluvias provocadas por la tormenta tropical “Melissa”.

Las provincias en rojo son San Juan, San Cristóbal, Santo Domingo, Azua, Barahona, Peravia, Pedernales, San José de Ocoa, más el Distrito Nacional.

A esta lista se agregan La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata.

Asimismo, en amarillo figuran Elías Piña, Baoruco, Independencia, La Vega, Monseñor Nouel, Juan Sánchez Ramírez y Monte Plata.

Además, Monte Cristi, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, aclaró que las evacuaciones en zonas vulnerables son “de carácter obligatorio”.

“Este es un evento que debemos seguirlo minuto a minuto, no debemos descuidarnos. Las evacuaciones son de carácter obligatorio”, dijo Méndez, durante un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional.