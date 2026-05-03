Santo Domingo.– Los avances en el tratamiento del cáncer solo alcanzan su verdadero valor cuando se traducen en equidad en el acceso, garantizando que cada paciente, sin importar su contexto, pueda beneficiarse de ellos.

Así lo afirmó la presidenta de la Sociedad Dominicana de Oncología Médica (SODOM), la doctora Ángela Cabreja, quien destacó que “hoy más que nunca la oncología avanza impulsada por la innovación científica, desde terapias dirigidas hasta medicina de precisión y nuevas estrategias terapéuticas”.

Cabreja subrayó que este progreso implica también un compromiso ético. “Este avance nos exige ejercer una medicina basada no solo en la evidencia, sino también en sólidos principios de ética y empatía”, expresó.

En ese sentido, enfatizó que detrás de cada diagnóstico existe una historia humana que debe ser acompañada con respeto, dignidad y sensibilidad.

La especialista ofreció estas declaraciones durante la apertura de “Lo Mejor de ESMO Centroamérica y Caribe”, una reunión científica organizada por SODOM bajo licencia de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).

Indicó que el encuentro representa una oportunidad clave para fortalecer la región mediante la consolidación de grupos cooperativos, el impulso de la investigación clínica y la generación de conocimiento adaptado a las realidades locales.

Asimismo, señaló que el evento permite revisar los avances más relevantes presentados en el congreso de la European Society for Medical Oncology y reflexionar sobre el futuro de la oncología en Centroamérica y el Caribe.

“Solo a través de la colaboración podremos reducir brechas, mejorar resultados y posicionar a la región como un actor relevante en el desarrollo oncológico global”, sostuvo.

Durante tres días, los participantes compartirán experiencias, analizarán evidencia de vanguardia y trabajarán en la construcción de una visión común: una oncología más innovadora, equitativa y centrada en el paciente.

El evento se celebra en el hotel Dreams Playa Esmeralda, en la zona turística de Miches, con una agenda que incluye 59 conferencias impartidas por especialistas nacionales e internacionales.

Cabreja explicó que se abordarán temas clave de la oncología médica, como cáncer de mama, próstata, pulmón, tumores ginecológicos, cáncer colorrectal y gastrointestinal no colorrectal, así como avances en radioterapia.

El programa también contempla ponencias sobre terapias innovadoras en etapas tempranas de distintas patologías, con la participación de expertos de alto nivel provenientes de Latinoamérica y Europa.

Finalmente, destacó que este espacio permite a los médicos dominicanos acceder a los últimos avances en oncología sin necesidad de trasladarse a Europa, fortaleciendo la práctica clínica y elevando la calidad de atención que reciben los pacientes.