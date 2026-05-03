SANTO DOMINGO.– Las especialistas del sector inmobiliario Desiree Estrella y Yiselle Caminero advirtieron sobre debilidades estructurales en el mercado de bienes raíces en República Dominicana y plantearon la necesidad de una regulación más rigurosa para reducir riesgos de estafas y ofrecer mayor seguridad a los inversionistas.

Durante su participación en el programa Reseñas, el podcast, ambas coincidieron en que el crecimiento acelerado del sector ha venido acompañado de retos en materia de control, transparencia y adecuada orientación al cliente.

Caminero explicó que uno de los principales riesgos al momento de adquirir una propiedad es la falta de verificación del vendedor y de la documentación legal. “Lo primero que debo verificar es que esa persona es quien dice ser, que es el propietario y que el inmueble está registrado en el Registro de Títulos”, afirmó.

Puede leer: Arrestan a hombre por presunta estafa inmobiliaria en proyecto de Punta Cana

En ese sentido, enfatizó la importancia de realizar una debida diligencia completa antes de concretar cualquier transacción, tanto en propiedades terminadas como en proyectos en planos, con el fin de prevenir fraudes y minimizar riesgos.

De su lado, Estrella destacó que contar con asesoría profesional es clave para realizar inversiones seguras. “Es muy importante buscar un buen asesor inmobiliario”, señaló, al explicar que un acompañamiento adecuado permite validar la legalidad de los proyectos y reducir la exposición a irregularidades.

Sobre el comportamiento del mercado, ambas especialistas coincidieron en que se registra una tendencia al alza en los precios, con algunas zonas que presentan niveles de sobrevaloración.

“Entiendo que hay áreas que están sobrevaloradas”, indicó Estrella, al referirse al encarecimiento de ciertos proyectos impulsado por el crecimiento urbano y la alta demanda.

En cuanto al marco legal, valoraron positivamente el proyecto de ley que busca regular el sector, al considerar que contribuirá a establecer controles más estrictos sobre quienes operan como intermediarios.

Caminero sostuvo que esta iniciativa también ayudaría a reducir la informalidad. “Esto le dará mayor tranquilidad al cliente, al saber que el profesional con el que trata ha pasado por un proceso de validación”, explicó.

Finalmente, ambas especialistas coincidieron en que la educación financiera y una orientación adecuada continúan siendo herramientas fundamentales para proteger a los compradores en el mercado inmobiliario.