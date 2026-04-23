“Él no quería ser blanco”: sobrino de Michael Jackson atribuye cambios al vitiligo

Los Ángeles, EE. UU. – El actor Jaafar Jackson defendió públicamente el legado de su tío, el fallecido cantante Michael Jackson, al referirse a uno de los temas más debatidos en torno a su imagen: el cambio en el color de su piel.

Durante la premiere de la película biográfica Michael, Jaafar calificó como “un gran malentendido” la creencia de que el artista quiso modificar su apariencia de manera voluntaria.

Explicó que el largometraje aborda el impacto del Vitiligo, condición que afectó al cantante desde temprana edad y que fue determinante en los cambios visibles de su piel.

Condición médica detrás del cambio físico El vitiligo es un trastorno que provoca la pérdida progresiva de pigmentación, generando manchas claras en distintas partes del cuerpo. En el caso de Michael Jackson, esta condición lo llevó a utilizar productos dermatológicos y maquillaje para lograr una tonalidad uniforme. Según Jaafar, su tío enfrentó la enfermedad durante años, en medio de una fuerte presión mediática y escrutinio público.

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Declaraciones previas del propio artista

El intérprete de “Billie Jean” ya había abordado este tema en vida. En una entrevista concedida en 1993 a Oprah Winfrey, explicó que los cambios en su piel comenzaron tras el éxito del álbum Thriller en 1982.

En ese momento, Jackson negó haberse sometido a un proceso voluntario para aclarar su piel y atribuyó las transformaciones al avance de la enfermedad.

Tras su fallecimiento en 2009, los resultados de la autopsia respaldaron esta versión. El informe oficial documentó patrones de despigmentación compatibles con vitiligo, así como el uso de tratamientos médicos asociados a esta afección.

La película busca aportar contexto La biopic “Michael”, protagonizada por Jaafar Jackson, pretende ofrecer una visión más amplia de la vida del artista, incluyendo aspectos personales que han sido objeto de controversia. El actor sostiene que la producción ayudará a comprender mejor la realidad médica y emocional que enfrentó su tío, así como a desmontar ideas erróneas que han perdurado durante décadas.

A más de diez años de su muerte, Michael Jackson continúa siendo una de las figuras más influyentes y discutidas de la música global.

El estreno de esta película reabre el debate sobre su vida personal, mientras busca aportar una narrativa basada en hechos médicos y testimonios cercanos.