Murió el youtuber e investigador paranormal David Wilcock tras dispararse frente a su casa

EE.UU.- El escritor y divulgador de temas paranormales David Wilcock, conocido también por su actividad en plataformas digitales, falleció a los 53 años, según reportes difundidos el miércoles 22 de abril.

De acuerdo con información publicada por el medio estadounidense TMZ, autoridades del condado de Boulder, Colorado, respondieron a una llamada de emergencia recibida el lunes 20 de abril a las 10:44 de la mañana. El aviso reportaba un “problema desconocido” en las afueras de la localidad de Nederland.

Según el reporte, la persona que realizó la llamada al 911 habría indicado que el individuo involucrado podría estar atravesando una crisis de salud mental.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre en el exterior de una vivienda portando un arma de fuego, la cual presuntamente utilizó contra sí mismo minutos después. El individuo fue declarado sin vida en el sitio, y las autoridades confirmaron que no había otras personas dentro de la propiedad. El medio señaló que el incidente estaría relacionado con Wilcock; sin embargo, hasta el momento de los primeros reportes, la oficina del sheriff no había confirmado oficialmente la identidad del fallecido.

La noticia también fue mencionada públicamente por la congresista estadounidense Anna Paulina Luna, quien el martes 21 de abril publicó un mensaje en la red social X en el que se refirió al fallecimiento:

“Acabamos de enterarnos del trágico fallecimiento de David Wilcock. Estamos orando por su familia, sus seres queridos y los millones de vidas que impactó”.

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Días antes del incidente, Wilcock había mantenido actividad en redes sociales. El 18 de abril publicó en X que no estaba seguro de realizar su programa en YouTube, mencionando haber atravesado situaciones difíciles durante el fin de semana.

Posteriormente, el 19 de abril participó en una transmisión en vivo, donde expresó:

“Estoy feliz de estar aquí. Estoy emocionado de estar aquí. Cada día que tengo en la Tierra es un regalo y una bendición”.

En esa misma transmisión también hizo referencias a teorías sobre desapariciones y afirmó que científicos estaban desapareciendo, además de mencionar que había tenido una semana complicada.

Wilcock contaba con una audiencia considerable en línea, con más de 500 mil suscriptores en YouTube. A lo largo de su trayectoria publicó libros y participó en conferencias sobre ovnis, extraterrestres y teorías alternativas.

Hasta el momento, las autoridades locales no han ofrecido información adicional ni han confirmado públicamente más detalles sobre las circunstancias exactas del caso.