El dominicano Juan Soto parece haber llegado con una “varita mágica” para que los Mets de Nueva York pusieran fin a una racha de 12 derrotas en su retorno tras durar quince días en lista de lesionados por una distención en la pantorrilla derecha.

Aunque no fue el héroe del partido, su presencia en la alineación cambió el aura existente en el equipo durante las dos últimas semanas.

En su regreso, apenas conectó un sencillo pero los Mets pudieron dejar en el terreno a los Mellizos al vencerlos 3-2, gracias a un indiscutible de Mark Vientos.

El dirigente Carlos Mendoza reiteró que la presencia de Soto en el terreno será administrada.

“Tenemos que ser flexibles. Tenemos que estar muy atentos a su rendimiento”, manifestó Mendoza, quien señaló que tendrán que ajustarse como equipo si ven a Soto correr varias veces en distintos partidos. “Ojalá sea así. Eso significa que estará en base y que anotaremos muchas carreras. Es una situación cambiante. Al mismo tiempo, tenemos que ser inteligentes con él”. Juan Soto mostró consistencia en la velocidad de su swing. Aunque falló con elevados en sus dos primeros turnos.

El dominicano mostró consistencia en la velocidad de su swing. Aunque falló con elevados en sus dos primeros turnos, sus batazos salieron a 104 millas por hora. En su regreso, Soto bateó de 3-1 con una base por bolas.

Los Mets saben que tener a Soto de regreso es de valía. Antes de su lesión, en ocho juegos, tuvo una línea de bateo de .355/.412/.516 con un jonrón.

“El simple hecho de poder incluir su nombre en la alineación le da un aire diferente”, dijo Mendoza. “Pero vamos a necesitar el esfuerzo de todos para salir de esta racha de derrotas. No se trata solo de Juan Soto”.

Su presencia en la alineación marcará la diferencia para un equipo que ha tenido problemas ofensivos en las últimas dos semanas.