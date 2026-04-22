Santo Domingo.- En un mercado donde la marca personal suele centrarse en la proyección externa, la consultora y estratega de comunicación Vanessa Márquez propone un giro: mirar hacia adentro y pone en circulación su primer libro, “El significado del amor”.

La obra, se aleja del formato tradicional de manual para ofrecer una narrativa introspectiva que combina experiencias personales con herramientas prácticas.

“Este libro nace de mi propia historia. Entendí que todo lo que somos, comunicamos y proyectamos surge de ese vínculo interno”, expresó la autora durante el lanzamiento, destacando que el autoconocimiento es el punto de partida para construir una marca con propósito.

Portada del libro “El significado del amor”

Más que reflexionar sobre el amor en términos convencionales, el texto lo redefine como un eje estratégico que influye en la toma de decisiones, la forma de relacionarse y la manera en que las personas se posicionan en su entorno profesional. A través de un lenguaje simbólico, la autora invita a los lectores a reinterpretar sus experiencias y convertirlas en herramientas de crecimiento.

Márquez, fundadora y CEO de la agencia Smart Idea Comunicación Estratégica, ha acompañado a empresas y profesionales en la definición de su mensaje y posicionamiento. Su trayectoria también incluye la docencia en instituciones académicas del país y la conducción del podcast Esquina Mujer, enfocado en desarrollo personal y emprendimiento.

Con este libro, disponible en formato impreso y digital en Amazon, la autora amplía su campo de acción, pasa de construir narrativas para otros a compartir la suya propia, en un ejercicio que busca inspirar a quienes apuestan por una marca personal más honesta y alineada con su historia.