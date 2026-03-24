Como el «último de los mohicanos«, Carlos Vives rescata la mística de grabar en vivo en ‘El último disco‘, su próximo álbum aún sin fecha de salida, cargado de nostalgia para hacer una oda al amor en todas sus formas a través del rock, bolero, folclore y un amplio repertorio de géneros.

«Se graba en vivo; se escribe la canción, la banda se reúne, la arregla, la toca y entramos en estudio a grabar todos al mismo tiempo (…) La música más importante se grababa así, en vivo. Este disco en su forma de grabar fue con las técnicas de antes, también en cintas», dijo a EFE el cantante colombiano.

En una entrevista virtual, Vives detalla que ‘El último disco‘ es una declaración de intenciones frente a la inmediatez de la industria musical actual, mientras recuerda experiencias para grabar música en el pasado, reflexiona sobre la plasticidad del amor y pone a la familia en el centro de sus dedicaciones.

«Hay todo ese amor»

Aunque no hay fecha estimada para escuchar el álbum, el romántico single ‘Te Dedico‘ salió el 5 de febrero como primer adelanto, acompañado de un videoclip protagonizado por su hijo.

«(Decidí nombrar el disco así) porque me permite comparar y mostrar cómo se hacía la música antes. Hablo con mi hijo, que hace música en un computador, y le muestro al músico, la banda montada en vivo, todo el estudio ocupado», relata Vives emocionado.

Y reflexiona: «Este disco está hecho así. Hoy no se graban así. Cuando uno ve lo que se dice de la música de hoy, tienes que decir ‘Ah, bueno, este es el último disco‘. Este es como el último de los mohicanos, el último tango de París, el último que ya no se ve».

Vives detalla que el disco abarca «todos los géneros desde el rock and roll, pasando por el bolero y las músicas populares«, con canciones hechas por «un papá, un hijo, un enamorado, un patriota, un amante» para cantar «en español, a mi identidad, diversidad, locura de cultura, de ser, de donde somos; ser diversos y mestizos«.

«Hay una cosa del romanticismo que no se siente tanto en los nuevos sonidos que este álbum sí tiene«, comenta el intérprete de ‘La gota fría’, advirtiendo que el disco va «de la alegría, la nostalgia, de la risa, al llanto» con un repertorio de canciones hechas para «dedicar«.

Lo orgánico frente al individualismo

Vives lamenta la dificultad de grabar en conjunto hoy en día, como lo hace con su banda La Provincia: «Hoy es difícil», asegura, porque los músicos graban la voz o el instrumento por separado, sin contacto.

Por ello, ‘El último disco‘ también sirve como mensaje para reflexionar sobre la manera «orgánica» de grabar música y se pregunta si aún existe el compositor que escribe desde ser papá, ser hijo, ser un enamorado de la vida, ser un patriota«.

«Siempre quise hacer música para todos porque me crié con la música que nos unía«, reflexiona.

Por ello, «dedica ‘Te Dedico’ a la familia, como símbolo de lo más hermoso e importante»: «Lo dice alguien que la perdió, que se rompió, que podría ser un rebelde antifamilia, pero, todo lo contrario, valoro tanto la importancia de la familia«.