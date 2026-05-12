Eladio Carrión destaca crecimiento tras su música positiva

El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión aseguró que actualmente prefiere enfocarse en componer canciones con mensajes positivos y saludables, ya que no le gustaría que sus hijos crecieran escuchando música que “glorifique cosas malas”.

Así lo expresó durante una entrevista concedida a la agencia EFE tras sus presentaciones del pasado fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, como parte del lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Corsa’.

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Carrión explicó que en los inicios de su carrera musical trabajó canciones con contenidos más explícitos y negativos, pero que desde el lanzamiento de ‘SEN2 KBRON VOL.1’ en 2021 ha buscado sincerarse más en sus letras, abordando temas como la superación personal, los sueños y las emociones humanas.

Entre los temas que reflejan esta nueva etapa mencionó canciones como ‘Guerrero’, ‘Gladiador’, ‘Si lo puedes soñar’, ‘Buenos días’, ‘Carta a mis fans’ y ‘La vida’, estas dos últimas incluidas en su más reciente producción discográfica, ‘Corsa’.

El cantante destacó que este tipo de música “ayuda a las personas a lograr sus metas” y valoró el trabajo de los padres que orientan a sus hijos sobre el contenido que consumen. No obstante, reconoció que parte de su catálogo anterior contiene letras que él mismo considera “ignorantes”.

Asimismo, Carrión señaló que para muchos artistas urbanos no ha sido fácil mostrarse vulnerables o hablar de temas como la depresión y los sentimientos personales. “Abrirte y decir que eres humano, que lloras y sufres, requiere valentía”, afirmó.

El intérprete también reveló que desde que comenzó a crear música con mensajes más positivos ha notado un crecimiento importante en su comunidad de seguidores, incluyendo niños y jóvenes que se identifican con sus nuevas canciones.

Sobre ‘Corsa’, explicó que inicialmente el proyecto estaba pensado como una extensión de su álbum anterior, ‘DON KBRN’, pero terminó desarrollando una identidad propia. Además, adelantó que esta nueva etapa musical continuará evolucionando durante el próximo año.