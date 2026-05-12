“Sirvió más de 30 años y lo mató una patrulla”: claman justicia por coronel retirado

SANTO DOMINGO.– Familiares del coronel retirado de la Policía Nacional, Carmelo Polanco, reclamaron justicia por la muerte de su pariente, quien resultó herido de bala durante un incidente con una patrulla de la misma institución.

Juan Manuel Bueno Polanco, hermano del exoficial, narró que la tragedia ocurrió la noche del domingo, horas después de que la familia celebrara un compartir con motivo del cumpleaños de la madre de ambos, en el sector El Clarín de La Ciénaga, en el Distrito Nacional.

Explicó que, tras concluir la actividad familiar, un agente policial pasó frente a la vivienda alrededor de las 9:00 de la noche con su arma en la mano. Señaló que su hermano permanecía frente a la casa, confiado en que ningún miembro de la institución en la que sirvió por más de 30 años le causaría daño.

Según su relato, posteriormente se produjo un incidente en el que la patrulla desarmó a uno de los hijos de Carmelo Polanco, quien también es miembro de la Policía Nacional. Poco después se escuchó un disparo y el coronel retirado cayó herido.

Familiares, amigos y vecinos velan los restos del coronel retirado Carmelo Polanco en La Ciénaga, en medio de un clamor de justicia por su muerte./ Foto Guillermo Burgos

Polanco fue trasladado a un centro de salud, donde falleció horas más tarde.

En la residencia de la familia, decenas de vecinos acompañaban a los parientes del fallecido. Mientras algunos conversaban sobre lo ocurrido, otros jugaban dominó.

Uno de los vecinos, Jorge Díaz Pérez, calificó el hecho como alarmante y lamentó que un hombre de trabajo perdiera la vida frente a su familia.

Asimismo, solicitó a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ordenar una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y garantizar que prevalezca la verdad en torno a esta muerte.

El oficial retirado, quien dejó en la orfandad a tres hijos, será sepultado este martes a las 3:00 de la tarde en el cementerio Cristo Salvador, ubicado en la carretera Mella, en Santo Domingo Este.

Jorge Díaz Pérez también pidió al director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, profundizar el proceso de transformación de la institución, al considerar inadmisible que agentes policiales quiten la vida a una persona sin mediar palabras.

“A ninguna persona se le debe quitar la vida, pero que maten a un oficial retirado hace menos de tres meses, frente a su vivienda, donde residió por más de 30 años, y en presencia de sus hijos, es algo muy preocupante”, expresó.

Destacó que Carmelo Polanco era un hombre tranquilo, que permanecía con frecuencia en su casa y que rara vez portaba un arma de fuego.

Durante el velatorio también acudieron varios exagentes policiales, quienes afirmaron haber trabajado junto al coronel retirado.

Por su parte, Juan Manuel Bueno Polanco aclaró que en la residencia no se celebraba ninguna fiesta, como se ha informado en algunos medios.

“Esa actividad ya había terminado y solo quedaban algunos familiares conversando en la calle cuando ocurrió el incidente”, puntualizó.