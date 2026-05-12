Abinader cambia de postura y RD aceptará temporalmente migrantes deportados por EE. UU.

SANTO DOMINGO.– A un año y dos meses de haber descartado públicamente esa posibilidad, el Gobierno del presidente Luis Abinader cambió de posición y firmó un acuerdo con Estados Unidos para recibir de manera temporal en territorio dominicano a migrantes de terceros países deportados desde esa nación.

El giro quedó oficializado este martes con la firma de un memorando de entendimiento entre la República Dominicana y los Estados Unidos, en el marco de la iniciativa regional Escudo de las Américas.

El acuerdo establece que el país podrá acoger, de forma excepcional y transitoria, a un número limitado de nacionales de terceros países mientras se coordina su retorno ordenado a sus lugares de origen.

La nueva postura contrasta con las declaraciones ofrecidas por Abinader en febrero de 2025 durante “La Semanal”, cuando rechazó de manera categórica que el país aceptara extranjeros deportados por Washington.

“Nosotros ni tenemos obligación ni aceptaremos recibir personas de otros países; solo a los dominicanos, que tenemos el deber y el derecho de hacerlo”, expresó entonces Abinader.

En esa misma intervención, también afirmó: “Lo más lejos que nosotros vamos a aceptar retener, que vengan gente, es de Pedernales”, descartando en ese momento cualquier participación de República Dominicana en esquemas regionales de recepción de migrantes.

Sin embargo, el memorando suscrito ahora contempla la admisión temporal de extranjeros sin antecedentes penales y en condición de tránsito, evaluados caso por caso.

El mecanismo excluye expresamente a los ciudadanos haitianos y a los menores de edad no acompañados. Además, el Gobierno de los Estados Unidos asumirá el respaldo financiero y logístico necesario para la estadía temporal y el retorno de estas personas a sus países de origen.

Las autoridades dominicanas aseguraron que la aplicación del convenio será limitada y excepcional, y que se ejecutará bajo el control de las instituciones nacionales, sin modificar la política migratoria vigente ni los procedimientos de control fronterizo.

La firma del acuerdo se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Washington y de una mayor cooperación regional en materia de seguridad y gestión de flujos migratorios.