En medio de tensiones en estrecho Ormuz, Gobierno RD pone a Guardia Revolucionaria Irán en lista de terrorismo

Santo Domingo.– El Gobierno dominicano declaró oficialmente como organizaciones terroristas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo libanés Hezbolá, en una medida adoptada en el marco de acuerdos y resoluciones internacionales sobre seguridad y lucha contra el terrorismo.

La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y difundida por medios nacionales e internacionales, indicando que la decisión responde al cumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación dominicana vigente.

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Con esta designación, las autoridades dominicanas activarían mecanismos de vigilancia, restricciones financieras y controles relacionados con posibles operaciones vinculadas al terrorismo internacional, financiamiento ilícito y redes transnacionales.

Estrategia de cooperación regional

La medida se produce en medio de una estrategia de cooperación regional en seguridad junto a Estados Unidos, que incluye fortalecimiento de controles fronterizos, intercambio de información y combate al crimen organizado y al terrorismo.

República Dominicana se suma así a otros países de América Latina como Costa Rica, Ecuador y Argentina, que en los últimos meses también adoptaron medidas similares contra organizaciones vinculadas a Irán y grupos aliados en Medio Oriente.

El Gobierno dominicano sostuvo que la decisión forma parte de sus compromisos internacionales para reforzar la seguridad nacional y regional frente a amenazas transnacionales.