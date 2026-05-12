hija del presidente Luis Abinader, compartió una profunda reflexión sobre la evolución de las dinámicas de pareja actuales.

Graciela Abinader Arbaje, segunda hija del presidente Luis Abinader, compartió una profunda reflexión sobre la evolución de la dinámica de parejas actuales, abogando por una redefinición de liderazgo.

Al respecto, cuestionó la percepción de que las mujeres de hoy poseen «expectativas inalcanzables», planteando, en cambio, la necesidad de una conexión basada en la madurez emocional y el valor intrínseco de la persona.

A través de un análisis publicado en su cuenta de TikTok sobre el rol del hombre y la mujer en la sociedad contemporánea, Abinader Arbaje señaló que el reclamo de ciertos sectores masculinos sobre la dificultad de conectar con las mujeres modernas surge, muchas veces, de una limitación en lo que el hombre ofrece más allá del sustento económico.

«Porque si lo único que tienes para agregar en una relación es proveer, claro que te va a parecer imposible conectar con una mujer que ya se sienta completa sola. Pero un hombre seguro de sí mismo, que sabe lo que agrega a la mesa y está emocionalmente trabajado, no le teme a una mujer completa: la busca”, puntualizó.

En su reflexión, hecha viral en las redes sociales, la hija del mandatario sostiene que no es que el requisito para las mujeres sea más alto, sino que los criterios son diferentes.

El presidente Luis Abinader junto a su esposa y sus hijas.

“Cuando una mujer ya busca algo diferente fuera de lo económico, empieza a elegir desde la admiración, la estabilidad emocional y la paz, esto debiera ser algo bueno. Esto obliga al hombre a encontrar valor fuera de lo que pueda proveer, encontrándolo en lo que es inherentemente como persona”, expresó.

Indicó que eso obliga a una redefinición del liderazgo masculino que muchos hombres no supieron desarrollar.

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“Las mujeres hoy en día tenemos más oportunidades para desarrollarnos profesionalmente. Nos tuvimos que trabajar y tratar de encontrar valor fuera de lo que tradicionalmente se esperaba de nosotras”, precisó.

“Sanamos heridas, construimos una identidad propia. Y por más que se critique el feminismo, gran parte de este avance nace de ahí. El feminismo no solo creó mujeres más independientes y completas, que pudieron encontrar su identidad y su enfoque fuera de lo que tradicionalmente se esperaba de ellas, sino que, por eso mismo, creó relaciones más sanas en las que las mujeres buscaban a alguien no necesariamente por sus vacíos o porque no conocían quién eran, sino por lo que les complementaba y lo que les podía agregar. Y eso se supone que debiera ser algo bueno. Eso es amor”, expuso.

La joven planteó que son expectativas diferentes para las cuales muchos hombres no supieron construir una identidad y, honestamente, por eso siente que hay hombres que dicen que las mujeres hoy en día tienen expectativas inalcanzables.

Hija

“Muchas veces, estos están buscando una pareja que se sienta incompleta para ellos poder sentirse necesarios. La idea de una relación sana nunca debe ser llenar vacíos internos, sino complementarse. Por ende, no es que las mujeres estén pidiendo demasiado, sino que están pidiendo diferente. Y ya no basta con solamente proveer”, agregó la hija del gobernante.

En sus videos, muy seguido en las redes sociales, Graciela Abinader Arbaje, habla de su pasión por la lectura, haciendo recomendaciones de algunas obras a sus seguidores.