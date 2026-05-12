Esperan autopsia de cadete de la Policía falleció en piscina de Academia Militar

Las autoridades se mantienen a la espera de los resultados de la autopsia para establecer con precisión la muerte de un cadete de primer año de la Policía, cuyo deceso se produjo en el área de la piscina de la Academia Militar Batalla de Las Carreras.

Las circunstancias en las que falleció el cadete José Miguel López Hernández aún no están claras, pero los organismos de control interno de las Fuerzas Armadas y la Policía continúan indagando sobre el caso.

De acuerdo con un comunicado enviado por la Academia Militar Batalla de Las Carreras, el joven murió aproximadamente a las 8:05 de la noche del sábado, mientras en las inmediaciones de la piscina se desarrollaba una dinámica de formación militar con cadetes y guardiamarinas.

Alegadamente, el estudiante ingresó al lugar con la intención de recuperar una botella de agua.

Otros cadetes que participaron en las labores de rescate de su compañero reciben atenciones en el Hospital Docente Militar Ramón de Lara.

Ante la reincidencia de casos en los que estudiantes militares han perdido la vida en academias, la filial de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este cuestiona la rigurosidad de los entrenamientos.